Thị trường trái phiếu chính phủ giảm nhiệt trong tuần cuối tháng 11

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu chính phủ hạ nhiệt trong tuần qua khi tỷ lệ trúng thầu giảm và thanh khoản thứ cấp suy yếu. Lợi suất hầu hết kỳ hạn chỉ biến động nhẹ, trong khi khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng.

Theo báo cáo tuần từ ngày 24 - 28/11 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, diễn biến thị trường trái phiếu chính phủ có xu hướng chững lại sau giai đoạn sôi động trước đó. Cụ thể, trong tuần, Kho bạc Nhà nước tiếp tục tổ chức gọi thầu 14.000 tỷ đồng ở các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm.

Tuy nhiên, kết quả chỉ ghi nhận kỳ hạn 10 năm có giao dịch thành công, với khối lượng trúng thầu đạt 6.050 tỷ đồng trên tổng 9.000 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn này tăng nhẹ 1 điểm cơ bản, lên mức 3,86%/năm. Tỷ lệ đặt thầu và tỷ lệ trúng thầu nhìn chung đều giảm nhẹ so với tuần trước, cho thấy nhu cầu thị trường ở mức dè dặt hơn.

Cùng thời điểm, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục nâng quy mô gọi thầu lên 5.500 tỷ đồng cho kỳ hạn 5 năm và 10 năm. Tuy vậy, chỉ kỳ hạn 10 năm ghi nhận trúng thầu toàn bộ với lãi suất 4,22%/năm, tăng 3 điểm cơ bản so với tuần trước. Diễn biến này phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh mặt bằng lợi suất vẫn duy trì ở ngưỡng thấp và áp lực phát hành của các tổ chức phát hành vẫn còn lớn.

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp cũng giảm trở lại sau tuần tăng mạnh trước đó. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 60.000 tỷ đồng, giảm 15,6% so với tuần liền trước. Trong đó, giao dịch outright chiếm khoảng 50.000 tỷ đồng, còn giao dịch repo đạt khoảng 10.000 tỷ đồng.

Lợi suất trên thị trường thứ cấp tiếp tục diễn biến trái chiều. Theo đó, nhóm kỳ hạn ngắn đi ngang, riêng kỳ hạn 3 năm giảm nhẹ 1 điểm cơ bản xuống 3,12%/năm; trong khi nhóm kỳ hạn dài tăng nhẹ, với lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 5 điểm cơ bản, lên 4,03%/năm và kỳ hạn 15 năm tăng 1 điểm cơ bản, lên 4,11%/năm.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng thận trọng khi ghi nhận tuần bán ròng thứ ba liên tiếp với giá trị 46,8 tỷ đồng. Dù vậy, tính từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái mua ròng hơn 3.666 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, cho thấy dòng vốn ngoại vẫn đang hiện diện tích cực trên thị trường, bất chấp biến động ngắn hạn.

Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục gọi thầu 13.000 tỷ đồng, gồm 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 8.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.500 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm; trong khi Ngân hàng Chính sách xã hội không có kế hoạch gọi thầu mới. Diễn biến thị trường dự kiến vẫn chịu ảnh hưởng bởi mặt bằng lợi suất thấp và mức độ hấp thụ của nhà đầu tư trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp./.