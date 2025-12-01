Thị trường chứng khoán tích lũy, tạo nền cho chu kỳ tăng trưởng mới

(TBTCO) - Sau nhịp điều chỉnh mạnh, thị trường chứng khoán đang dần ổn định và hồi phục, dù vẫn xuất hiện các phiên rung lắc với biên độ lớn. Thanh khoản suy giảm phản ánh tâm lý thận trọng, nhưng không cho thấy dòng tiền rút khỏi thị trường. Trong bối cảnh nhiều yếu tố hỗ trợ từ vĩ mô và triển vọng nâng hạng, giai đoạn tích lũy hiện nay được đánh giá là bước chuẩn bị cho một mặt bằng giá mới, mở ra cơ hội đầu tư cho những tháng cuối năm.

Nhiều động lực nền tảng tiếp tục hỗ trợ

VN-Index đang vận động trong vùng tích lũy sau khi lập đỉnh giữa tháng 10 tại 1.794,58 điểm. Theo các chuyên gia, nhịp điều chỉnh này không phản ánh sự suy yếu nền tảng, mà là quá trình tái định vị mặt bằng giá, hấp thụ thông tin về kết quả kinh doanh và triển vọng kinh tế năm 2026.

Một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng đến từ bên ngoài là chu kỳ nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Việc giảm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất điều hành về vùng 3,75 - 4% cùng kỳ vọng cắt giảm thêm trong năm 2026 giúp giảm áp lực tỷ giá và chi phí vốn toàn cầu. Khi tỷ giá ổn định, dư địa cho dòng vốn ngoại quay lại thị trường Việt Nam được đánh giá là rộng mở hơn.

Sau nhịp điều chỉnh mạnh, thị trường chứng khoán đang dần ổn định và hồi phục. Ảnh: Đức Thanh

Ở trong nước, dòng vốn nội, đặc biệt là khối tổ chức, tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường từ tháng 5 đến nay. Việc nhiều công ty chứng khoán lên kế hoạch tăng vốn trong thời gian tới có thể tiếp tục tạo sức bật mới cho dòng tiền khi thị trường đi vào các nhịp điều chỉnh.

Một động lực có tính bước ngoặt là việc FTSE Russell xác nhận nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Dòng vốn thụ động và chủ động dự kiến giải ngân 3 - 6 tỷ USD trong giai đoạn nâng hạng, kết hợp với làn sóng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của các doanh nghiệp lớn trong giai đoạn 2025 - 2027, được kỳ vọng tạo chiều sâu thị trường, gia tăng lựa chọn cổ phiếu chất lượng và mở rộng không gian dẫn dắt mới cho dòng tiền.

Định giá hấp dẫn cho hoạt động đầu tư dài hạn Về định giá, các chuyên gia cho rằng, chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu với thu nhập trên một cổ phiếu (P/E) dự phóng của thị trường hiện quanh mức 11 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm khoảng 13 lần. Lợi nhuận sau thuế quý III/2025 tăng 35,1% so với cùng kỳ, đồng thời đánh dấu quý thứ tư liên tiếp ghi nhận mức tăng trên 20%. Diễn biến này giúp mặt bằng định giá chung tiến về vùng hấp dẫn hơn cho chiến lược đầu tư dài hạn. Bên cạnh các nhóm ngành mang tính chu kỳ như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, nhiều ngành có kết quả lợi nhuận cải thiện rõ nét trong quý II và III vừa qua, như dầu khí, hóa chất, tài nguyên cơ bản, xây dựng vật liệu và bán lẻ, được đánh giá có khả năng trở thành điểm đến của dòng tiền trong những tháng cuối năm, nhất là trong bối cảnh sự phân hóa giữa các nhóm ngành ngày càng rõ rệt.

Những tháng cuối năm thường là giai đoạn tích cực đối với chứng khoán Việt Nam. Với những điều kiện này, VN-Index được kỳ vọng kiểm định lại vùng 1.740 - 1.780 điểm trong ngắn hạn trước khi bước vào giai đoạn sôi động hơn trong năm 2026. Ông Huỳnh Anh Huy - Giám đốc Phân tích ngành, Công ty cổ phần Chứng khoán Kafi cho biết, với cấu trúc dòng tiền hiện tại, kịch bản thị trường tiếp tục vận động trong vùng đi ngang được đánh giá là hợp lý. Mặt bằng định giá cũng không ở mức quá cao để kích hoạt xu hướng giảm sâu. Thông thường, cuối tháng 12, thị trường đón nhận nhiều thông tin về kết quả kinh doanh sơ bộ, kế hoạch năm mới và định hướng chính sách vĩ mô. Đây là những yếu tố có thể tạo chất xúc tác hình thành nhịp sóng mới.

Thời điểm thuận lợi để cơ cấu lại danh mục

Về chiến lược đầu tư, giai đoạn thị trường đi ngang được xem là thời điểm thuận lợi để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục, ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp có nền tảng tốt, triển vọng tăng trưởng rõ ràng và đang được định giá chiết khấu so với giá trị thực. Đồng thời, thanh khoản suy giảm cho thấy lực bán chủ động đã yếu, trong khi lực cầu bắt đáy xuất hiện mỗi khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ quan trọng. Ngưỡng hỗ trợ này đóng vai trò như “tấm đệm” tâm lý, giúp thị trường ổn định và hạn chế rủi ro giảm sâu. Việc giải ngân khi VN-Index tiến về vùng hỗ trợ sẽ mang lại biên an toàn tốt hơn và tạo lợi thế khi thị trường chuyển sang chu kỳ tăng trưởng mới.

Ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam chia sẻ, trong giai đoạn then chốt hiện nay, nhà đầu tư vẫn nên bám sát thị trường và tìm hiểu kỹ thông tin. Tâm lý của nhà đầu tư đang dần bước ra khỏi vùng bi quan để tiến vào giai đoạn lạc quan hơn. Các yếu tố từng gây lo ngại cho thị trường, như xung đột địa chính trị, đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngược lại, các yếu tố tích cực đang hiện hữu rất rõ. Trên thế giới, giới đầu tư kỳ vọng, Fed sẽ tiếp tục đưa ra quyết định giảm lãi suất điều hành. Nếu kịch bản này xảy ra, các ngân hàng trung ương sẽ có điều kiện thuận lợi để điều chỉnh giảm lãi suất nhằm duy trì sự tương quan và cân bằng với mặt bằng lãi suất quốc tế. Khi lãi suất giảm, nền kinh tế và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi đáng kể.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng được FTSE Russell xác nhận nâng hạng. Ở trong nước, các tín hiệu tích cực tiếp tục xuất hiện. Đầu tư công được đẩy mạnh, với quy mô ngày càng lớn. Những động lực này cho thấy, nền kinh tế sẽ tiếp tục vận động mạnh mẽ, tạo hiệu ứng lan tỏa, một ngành phát triển kéo theo nhiều ngành khác hưởng lợi.

“Cùng với môi trường vĩ mô ổn định, chính sách điều hành tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phát huy hiệu quả. Lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng GDP duy trì tốt, tạo nền tảng thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Với bức tranh tích cực từ quốc tế đến trong nước, tôi cho rằng, đây là thời điểm nhà đầu tư có thể cân nhắc bước vào vùng tâm lý lạc quan hơn, chủ động giải ngân để đón đầu xu hướng tăng của thị trường trong thời gian tới” - ông Phương phân tích.