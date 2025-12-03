Thị trường vốn Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới

(TBTCO) - Những doanh nghiệp duy trì được chất lượng ổn định qua nhiều mùa bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) có thể được xem là nhóm có nền tảng quản trị và công bố thông tin tiệm cận chuẩn quốc tế. Qua đó, nhóm này gia tăng khả năng thu hút dòng vốn đối ngoại và quỹ đầu tư theo chuẩn ESG.

Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết và lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025 diễn ra chiều nay (3/12) tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thường niên của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE), để cùng nhìn lại một năm đã qua, cùng tôn vinh những nỗ lực và khẳng định giá trị bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Việt Hà - quyền Chủ tịch HoSE cho biết, năm 2025 là một năm đặc biệt, kỷ niệm 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức đi vào hoạt động. Đó cũng là chặng đường 25 năm nâng giá trị vững niềm tin của HoSE.

Đặc biệt hơn, Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết năm nay được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, nơi HoSE ra đời và chứng kiến những phiên giao dịch đầu tiên của thị trường cách đây 25 năm.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - quyền Chủ tịch HoSE. Ảnh: Lê Toàn

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, từ những bước đi ban đầu còn khiêm tốn, đến nay, thị trường chứng khoán đã chuyển mình mạnh mẽ. Bà Hà cho biết, hiện có 50 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 3 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD. Thanh khoản thị trường tiếp tục là điểm sáng khi giá trị giao dịch bình quân 11 tháng đầu năm duy trì gần 1 tỷ USD/phiên.

Tính đến ngày 30/11/2025, quy mô vốn hóa toàn thị trường cổ phiếu Việt Nam đạt 390.390 tỷ USD, tương đương 81,93% GDP năm 2024. Riêng sàn HoSE, giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết đạt 310 tỷ USD, tương đương 65,14% GDP năm 2024, chiếm tới 94% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

“Những con số này thể hiện rõ vai trò ngày càng lớn của thị trường chứng khoán như một kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước”, bà Hà chia sẻ.

Năm 2025, HoSE chính thức đưa hệ thống KRX đi vào hoạt động, đây là hệ thống công nghệ thông tin mới cho toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam, với nhiều sản phẩm, tính năng mới được tích hợp, năng lực hệ thống được nâng cao, khả năng xử lý được tăng cường, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận với thị trường quốc tế.

Năm 2025 cũng là dấu mốc đáng tự hào khi tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí và chính thức nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Song hành cùng hành trình 25 năm của thị trường, Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) đã bước sang năm thứ 18 và trở thành giải thưởng thường niên uy tín. Giải thưởng này tôn vinh những doanh nghiệp dẫn đầu trong thực hành quản trị, minh bạch thông tin, phát triển bền vững.

Với sự đồng hành của Quỹ Dragon Capital, Báo Tài chính - Đầu tư và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, VLCA 2025 tiếp tục được tổ chức với 3 hạng mục bình chọn chính: Báo cáo thường niên, Quản trị công ty và Báo cáo Phát triển bền vững.

Hạng mục Báo cáo thường niên năm nay thu hút số lượng doanh nghiệp tham gia tăng nổi bật với 122 doanh nghiệp, tăng 27% so với năm trước. Đặc biệt, có 42 doanh nghiệp lần đầu tiên tham gia, chiếm 34% số lượng đăng ký. Bà Hà cho biết, đây là tài liệu được nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài quan tâm khi đánh giá mức độ minh bạch và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.

Về hạng mục Quản trị công ty, bộ tiêu chí đánh giá năm 2025 được cập nhật theo hướng khuyến khích doanh nghiệp quan tâm và áp dụng nhiều hơn các thông lệ mới nhất: Bộ Quản trị công ty OECD. Một điểm rất đáng mừng năm nay là số doanh nghiệp công bố thông tin bằng tiếng Anh tăng mạnh lên 81% tại, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường.

Đối với hạng mục Báo cáo phát triển bền vững, hạng mục này đã được nâng cấp chuyên sâu hơn với sự phân nhóm theo đặc thù ngành (tài chính và phi tài chính), bổ sung tiêu chí chuyên ngành. Các tiêu chí được cập nhật theo hướng dẫn của Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI) và định hướng của IFRS S1 và S2.

Theo bà Hà, giai đoạn 2025 - 2030, khi thị trường vốn Việt Nam bước vào một chu kỳ phát triển mới, với những yêu cầu cao hơn về minh bạch, bền vững và hội nhập sâu rộng, những doanh nghiệp duy trì được chất lượng ổn định qua nhiều mùa VLCA có thể được xem là nhóm có nền tảng quản trị và công bố thông tin tiệm cận chuẩn quốc tế. Qua đó, nhóm này gia tăng khả năng thu hút dòng vốn đối ngoại và quỹ đầu tư theo chuẩn ESG.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý và giám sát thị trường, phát triển nền tảng công nghệ, chủ động nắm bắt các thông lệ quốc tế. Mục tiêu là đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp niêm yết và các thành viên thị trường trong giai đoạn phát triển mới, vì một thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, chuyên nghiệp, hội nhập và bền vững” - bà Hà nhấn mạnh trong phát biểu tại hội nghị./.