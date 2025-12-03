Thành viên của Indochina Capital giành giải thưởng lớn tại Euromoney 2025

(TBTCO) - Indochina Strategic, bộ phận tư vấn bất động sản trực thuộc Tập đoàn Indochina Capital vừa được Tạp chí Euromoney ghi nhận vinh danh ở hạng mục “Nhà tư vấn bất động sản tốt nhất Việt Nam năm 2025”.

Indochina Strategic được thành lập trên nền tảng danh tiếng của Indochina Capital, kế thừa hơn 25 năm kinh nghiệm và chiến lược phát triển bất động sản của tập đoàn.

Việc được vinh danh khẳng định nỗ lực của Indochina Strategic trong việc cung cấp các giải pháp tư vấn chiến lược, đổi mới và bản địa hoá. Những giải pháp này không chỉ giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí và tối đa hóa giá trị tài sản, mà còn góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam tiến gần hơn đến các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng giao dịch.

Cụ thể, Hội đồng bình chọn vinh danh Indochina Strategic nhờ loạt thành tựu nổi bật trong năm qua, bao gồm: Danh mục khách hàng trọng yếu thuộc nhóm chủ đầu tư và tổ chức uy tín nhất thị trường; Nhiều thương vụ kỷ lục về cả quy mô, giá trị và độ phức tạp; Năng lực xử lý các cấu trúc giao dịch khó; Tổng giá trị giao dịch M&A vượt hơn 1 tỷ USD, đóng góp vào thị phần môi giới M&A lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Doanh thu tư vấn của Indochina đã tăng 70% so với cùng kỳ tính đến tháng 11/2024, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các giao dịch giá trị cao trong mảng M&A và tư vấn nhà ở, và dự kiến tăng thêm 40% vào cuối năm 2025. Hơn 85% doanh thu đến từ khách hàng quay lại, phản ánh mức độ tin cậy cùng năng lực thu hút vốn ngoại và triển khai giao dịch tuân thủ tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế.

Chia sẻ sau lễ nhận giải, ông Michael Piro - Tổng Giám Đốc của Indochina Capital kiêm Trưởng bộ phận Indochina Strategic cho biết, thành tựu này của Indochina Strategic có ý nghĩa hơn trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ từ các tập đoàn quốc tế hàng đầu, khẳng định rằng sự kết hợp giữa chuyên môn toàn cầu và am hiểu sâu sắc thị trường địa phương chính là nền tảng để mang lại giá trị bền vững cho khách hàng tại Việt Nam.

Được biết, Euromoney’s Real Estate Awards là một trong những hệ thống xếp hạng uy tín bậc nhất thế giới với lịch sử 28 năm, do tạp chí tài chính toàn cầu Euromoney tổ chức thường niên. Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong việc định hình xu hướng, nâng tầm tiêu chuẩn và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành bất động sản, qua đó tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội và nền kinh tế.

Tại giải thưởng năm nay, Indochina Strategic là 1 trong 2 thương hiệu quốc tế hoạt động tại Việt Nam được vinh danh trong đợt này bởi Euromoney bên cạnh Capitaland Development của Singapore, đơn vị được trao giải “Nhà phát triển bất động sản xuất sắc tại Việt Nam”./.