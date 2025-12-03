Đề nghị áp dụng 5 chính sách đặc thù để tháo gỡ cho các dự án tồn đọng trên cả nước

(TBTCO) - Đại biểu Nguyễn Thu Thuỷ kiến nghị Quốc hội chấp thuận đề xuất của Chính phủ, cho phép áp dụng 5 chính sách đặc thù tại Nghị quyết 170 của Quốc hội để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên quy mô cả nước.

Sáng 3/12, thảo luận về kết quả thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và chất vấn của Quốc hội, đại biểu đánh giá cao việc thực hiện nghiêm túc của Chính phủ đối với Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhiều dự án tồn đọng quay lại hoạt động

Qua nghiên cứu chi tiết báo cáo kết quả thực hiện của Chính phủ, đại biểu Nguyễn Thu Thủy (đoàn Thái Nguyên) đánh giá Chính phủ đã rất nghiêm túc, hiệu quả trong việc thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Nghị quyết của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đại biểu Nguyễn Thu Thủy (đoàn Thái Nguyên) phát biểu

Đặc biệt, thời gian vừa qua Thủ tướng đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo 751 để tiến hành tổng rà soát toàn bộ các dự án đang tồn đọng trên quy mô cả nước để nhằm đánh giá chi tiết, cụ thể, bài bản các dự án này. Mục tiêu của việc rà soát là nhằm đánh giá một cách chi tiết, cụ thể, bài bản các dự án, từ đó xác định rõ nguyên nhân dẫn tới khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý.

Tiếp nối những kết quả này, tại Kỳ họp thứ 10, Chính phủ tiếp tục trình Quốc hội xem xét để thông qua nghị quyết cho phép mở rộng phạm vi của Nghị quyết 170 để các chính sách đặc thù được áp dụng với các dự án đang tồn đọng trên quy mô cả nước, thay vì chỉ 3 tỉnh, thành phố như hiện nay. Qua đó, nhằm tháo gỡ vướng mắc và khơi thông nguồn lực đang bị đình trệ, sớm đưa vào sản xuất kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế của đất nước.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Chính phủ đã bước đầu đề xuất với Quốc hội ban hành Nghị quyết 170 để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các dự án tại 3 tỉnh, thành phố. Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 170, kết quả đạt được đã chứng minh tính hiệu quả, phù hợp và những tác dụng rất lớn của 5 chính sách đặc thù tại Nghị quyết. “Đã có rất nhiều dự án như trong báo cáo của Chính phủ quay trở lại hoạt động và được nhân dân và doanh nghiệp rất hoan nghênh”, đại biểu cho hay.

Để tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu mà Nghị quyết đề ra, đại biểu Nguyễn Thu Thuỷ kiến nghị Quốc hội chấp thuận đề xuất của Chính phủ và thông qua nghị quyết cho phép Chính phủ được áp dụng 5 chính sách đặc thù tại Nghị quyết 170 của Quốc hội để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên quy mô cả nước.

Đối với các địa phương, ngay sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết này, đại biểu đề nghị tập trung chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong dự án tại địa phương mình.

Và trong thời gian tới đây, nếu tiếp tục phát sinh những vấn đề pháp lý mới trong quá trình tháo gỡ vướng mắc cho dự án, đại biểu kiến nghị vướng mắc thuộc thẩm quyền tháo gỡ của cấp nào thì để cấp đó tháo gỡ kịp thời.

Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cũng bày tỏ vui mừng trước những kết quả Chính phủ đạt được trong tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng. Qua đó, đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyên đề giám sát của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo đại biểu, đây là nội dung giám sát trực diện, toàn diện nhất, trong đó Quốc hội lần đầu tiên đưa ra được những nội dung rất cụ thể để yêu cầu Chính phủ, các bộ ngành, địa phương triển khai, với những con số, thời gian, thời lượng rõ ràng.

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) phát biểu

Từ việc thực hiện tốt Nghị quyết 74, đại biểu cho rằng chúng ta sẽ xử lý được rất nhiều vấn đề mà tồn đọng lâu nay, tạo động lực để phát triển trong thời gian tới.

Tuy nhiên, đại biểu nhận thấy dự thảo nghị quyết trình Quốc hội chưa phản ánh đầy đủ các nội dung đánh giá trong báo cáo giám sát của Ủy ban Dân nguyện, đặc biệt ở phần đánh giá về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Do đó, đại biểu đề nghị cần phân tích rõ ràng hơn những nội dung đã làm được và chưa làm được khi thực hiện Nghị quyết 74.

Cũng theo đại biểu, nhiều dự án vẫn chưa có thông tin cập nhật, dù đã được liệt kê trong các phụ lục. “Tôi cho rằng những nội dung này phải được nêu rất cụ thể trong trách nhiệm đối với cả Chính phủ, các bộ ngành, địa phương để thực hiện Nghị quyết 74. Trong dự thảo nghị quyết về chất vấn chúng tôi lại không thấy nội dung này”, đại biểu đề xuất.

Đại biểu nêu quan điểm, trong hoạt động giám sát, suy đến cùng phải là trách nhiệm của tổ chức cá nhân, nhưng thông thường vấn đề này lâu nay còn mờ nhạt, chưa rõ. Do đó, đại biểu đề nghị làm rõ hơn về trách nhiệm cụ thể với các dự án để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thực sự của hoạt động giám sát.

“Chúng tôi rất mong muốn với tinh thần thảo luận để góp ý cùng với Chính phủ và các bộ ngành, các địa phương vừa để đồng hành nhưng cũng phải để thực hiện quyền lực, quyền năng giám sát của Quốc hội thật sự hiệu quả”, đại biểu Trịnh Xuân An nhấn mạnh.