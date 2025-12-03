Việt Nam có hệ thống an sinh xã hội bao trùm cho người khuyết tật

(TBTCO) - Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu trong nhóm nước có thu nhập trung bình thấp đã thúc đẩy hệ thống an sinh xã hội bao trùm cho người khuyết tật.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người khuyết tật năm 2025 với chủ đề toàn cầu “Thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật hướng tới tiến bộ xã hội”, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland phối hợp công bố báo cáo “Hướng tới xã hội hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.

Báo cáo cung cấp đánh giá toàn diện và các khuyến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu nhằm tăng cường an sinh xã hội, hòa nhập và thúc đẩy việc làm bền vững cho người khuyết tật trên toàn quốc.

Đại diện các bên và người khuyết tật tham dự buổi công bố báo cáo.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc ILO tại Việt Nam, bà Park Sinwon nhấn mạnh vai trò chuyển đổi của an sinh xã hội và việc làm thỏa đáng : “An sinh xã hội không chỉ là bảo vệ - mà là nền tảng trao quyền. Khi người khuyết tật được tiếp cận an sinh xã hội đầy đủ và có cơ hội việc làm ý nghĩa, họ có thể tham gia trọn vẹn, đóng góp cho xã hội. Báo cáo này đưa ra các bước đi thực tế để hỗ trợ Việt Nam tiến tới một xã hội hòa nhập hơn trong tương lai”.

Việt Nam đã đạt được độ bao phủ rộng đối với người khuyết tật nặng thông qua sự kết hợp giữa trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Đồng thời, Việt Nam đã triển khai hệ thống xác định mức độ khuyết tật dựa vào cộng đồng nhằm tăng cường tính tiếp cận, cùng với cơ cấu trợ giúp xã hội phản ánh các mức độ chi phí phát sinh cho những mức độ khuyết tật khác nhau.

Bà Cecilia Brennan - quyền Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam, khẳng định cam kết của Australia đối với hòa nhập người khuyết tật: “Australia tự hào đồng hành cùng Việt Nam và cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy bình đẳng và quyền của người khuyết tật. Trao quyền cho người khuyết tật chính là củng cố tầm nhìn chung về một thế giới nơi mọi người đều có thể tham gia một cách đầy đủ và bình đẳng”.

Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ, báo cáo cũng nhấn mạnh một số lĩnh vực cần được quan tâm hơn. Mức trợ cấp dành cho người khuyết tật nặng vẫn còn hạn chế và khoảng trống bao phủ vẫn tồn tại, đặc biệt với người khuyết tật nhẹ. Báo cáo xác định một số ưu tiên chính sách quan trọng nhằm tăng cường mối liên kết giữa an sinh xã hội và việc làm thỏa đáng .

Ông Lê Tuấn An - Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của khu vực kinh tế tập thể trong thúc đẩy sự hoà nhập xã hội của người khuyết tật.

“Việc kết nối giữa an sinh xã hội và việc làm năng suất trong khu vực hợp tác xã có thể giúp người khuyết tật không chỉ được bảo vệ mà còn được trao quyền để phát huy khả năng, đóng góp cho kinh tế địa phương và tiến bộ xã hội chung” - ông An khẳng định.