(TBTCO) - Ngày 3/12, lễ khai mạc Cuộc thi Sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025 với chủ đề "Vùng trời quê hương" đã chính thức diễn ra tại sân vận động C500 - Học viện An ninh, thiết thực hưởng ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cuộc thi do Viện Nghiên cứu Công nghệ không gian và dưới nước (ISUT), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức, với mục tiêu thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong giới trẻ, nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, ứng dụng UAV (thiết bị bay không người lái), đồng thời tìm kiếm những giải pháp công nghệ mang tính thực tiễn cao, phục vụ nông nghiệp thông minh, giám sát môi trường, logistics, cứu hộ - cứu nạn... phù hợp định hướng công nghiệp 4.0 và phát triển bền vững.

Khai mạc cuội thi sáng tạo UAV. Ảnh: HA

Với chủ đề "Vùng trời quê hương", chương trình không chỉ đề cao tinh thần yêu nước, sáng tạo và bản lĩnh công nghệ của thế hệ trẻ, mà còn khuyến khích sự đóng góp của UAV vào việc phát triển công nghiệp, đảm bảo an ninh - an toàn và hỗ trợ các tình huống khẩn cấp tại Việt Nam.

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi với sự hiện diện của lãnh đạo các bộ, ngành, đại diện các viện nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực hàng không - công nghệ, các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, cùng hơn 500 sinh viên, cổ động viên và người yêu thích UAV.

Các sản phẩm tại cuộc thi.

Cuộc thi năm nay thu hút hơn 100 hồ sơ đăng ký dự thi, sau hai vòng sơ loại hồ sơ và thẩm định kỹ thuật, Ban Tổ chức đã lựa chọn 28 đội xuất sắc nhất tham gia thi đấu vòng bảng toàn quốc. Các đội sẽ được chia thành 7 bảng, thi đấu đối kháng theo lượt trong 3 ngày (3 - 5/12/2025). 7 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích cao nhất sẽ bước vào các vòng tứ kết - bán kết - chung kết (6 - 7/12/2025) đê xác định đội vô địch.

Được biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu. Thông qua nhiều nghị quyết, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm chủ công nghệ lõi đối với các sản phẩm chiến lược như UAV, robot, camera AI…