Thủ tướng Phạm Minh Chính: TP. Hồ Chí Minh cần tự lực, sáng tạo và trở thành siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số

(TBTCO) - Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025 tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình CEO 500 - TEA CONNECT với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số” đã diễn ra. Tham dự sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị hiện đại, năng động và cạnh tranh toàn cầu, đồng thời kêu gọi hợp tác quốc tế sâu rộng để biến tầm nhìn này thành hiện thực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì chương trình đối thoại "CEO 500 – Tea Connect" - Ảnh: VGP

Tầm nhìn phát triển TP. Hồ Chí Minh

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, sau sáp nhập, TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành một đô thị hiện đại, năng động, đáng sống và có sức cạnh tranh toàn cầu.

Với hơn 14 triệu dân, đóng góp gần 25% GDP cả nước, thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm thương mại, tài chính, công nghiệp, giáo dục, y tế và giao thương quốc tế.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, tầm vóc “đô thị quốc tế” không chỉ được đo bằng quy mô dân số hay đóng góp kinh tế, mà còn nằm ở chất lượng tăng trưởng, năng lực kết nối, hiệu quả quản trị, mức độ sáng tạo và chất lượng môi trường sống, làm việc. Thành phố đang triển khai chiến lược tái cấu trúc không gian phát triển, định hình mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, hướng tới 3 vùng động lực và các hành lang kinh tế.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tại sự kiện.

TP. Hồ Chí Minh đang phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt, lan tỏa động lực phát triển đến các địa phương, cùng tạo nên một không gian kinh tế thống nhất, hài hòa và hiệu quả hơn

Chiến lược phát triển của TP. Hồ Chí Minh dựa trên 5 trụ cột: công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo với công nghệ số, bán dẫn và dữ liệu lớn làm động lực; logistics và thương mại tự do gắn kết cảng biển, cảng hàng không và khu mậu dịch tự do; phát triển Trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa tạo giá trị từ văn hóa, nghệ thuật và sự kiện quốc tế; cùng giáo dục, y tế và khoa học - công nghệ hướng tới chuẩn khu vực và quốc tế.

Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, các làn sóng công nghệ mới nổi đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất và quản trị. Đây là cơ hội để TP. Hồ Chí Minh tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng xanh, thông minh, giá trị gia tăng cao; đồng thời đặt ra yêu cầu cho doanh nghiệp trong việc nâng cao năng suất, tính bền vững và khả năng cạnh tranh, phấn đấu góp phần đạt được mục tiêu chuyển đổi kép cho Thành phố và Quốc gia.

Tự lực tự cường kết hợp hợp tác quốc tế để hiện thực hóa tầm nhìn

Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại với thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đây là mục tiêu thách thức nhưng khả thi, đòi hỏi tăng trưởng kinh tế hai con số trong 10-15 năm tới: "Tinh thần của chúng tôi là biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể".

Về các yếu tố nền tảng, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam xây dựng 3 trụ cột chính: nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong đó, con người được đặt làm trung tâm, là động lực phát triển, không hy sinh tiến bộ xã hội, an sinh hay môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: VPG

Để thực hiện 5 trụ cột chiến lược của TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 5 nội dung cần sự hỗ trợ và hợp tác quốc tế.

Thứ nhất, huy động nguồn vốn, trong đó có việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố.

Thứ hai, phát triển hạ tầng số và công nghệ để tạo động lực cho chuyển đổi số.

Thứ ba, xây dựng thể chế thông thoáng, cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp.

Thứ tư, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Cuối cùng, thực hiện quản trị thông minh, nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực điều hành đô thị.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tự lực, tự cường, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác quốc tế: "Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình, lấy nội lực làm cơ bản, chiến lược và quyết định, nhưng không thể thiếu sự hỗ trợ, hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế”.

Thủ tướng cũng cho biết, mục tiêu ưu tiên hiện nay là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có sự đóng góp của các đối tác quốc tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư./.