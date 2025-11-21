(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các đơn vị tập trung, kiên trì triển khai các giải pháp điều hành chỉ số giá tiêu dùng năm 2025 theo kịch bản thứ nhất với mức tăng khoảng 3,3% so với năm 2024; đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ đối với những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân.

Bảo đảm cân đối cung - cầu và kiểm soát lạm phát

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá chiều ngày 21/11, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành đã thống nhất với nội dung báo cáo của Bộ Tài chính về công tác quản lý, điều hành giá quý III và 10 tháng năm 2025, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2025 và cho rằng báo cáo đã phản ánh đầy đủ, toàn diện về bức tranh kinh tế vĩ mô của đất nước, cũng như đã phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình và đề xuất các giải pháp quản lý, điều hành giá trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá đánh giá cao công tác điều hành giá trong 10 tháng qua, giúp các mục tiêu cơ bản được giữ vững. CPI tăng 3,23% so với cùng kỳ, đạt yêu cầu Quốc hội và Chính phủ giao.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý, lạm phát vẫn ở mức tương đối cao khi Việt Nam đứng thứ tư trong 22 nước được đánh giá. Đây là cảnh báo để tiếp tục nỗ lực kiểm soát lạm phát, giữ ổn định giá và duy trì tăng trưởng.

Về mục tiêu, giải pháp quản lý, điều hành giá trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị tập trung, kiên trì triển khai các giải pháp điều hành CPI năm 2025 theo kịch bản thứ nhất với mức tăng khoảng 3,3% so với năm 2024; đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ đối với những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân như điện, nước, thực phẩm… Cùng với đó, cần theo dõi sát diễn biến trong nước và thế giới do chuỗi cung ứng mang tính toàn cầu.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chỉ đạo, những khu vực chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở cần được chủ động chuẩn bị nguồn hàng dự trữ phục vụ dân sinh.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng yêu cầu các bộ, ngành bám sát thị trường, cải tiến cơ chế thông quan, thực hiện chính sách thuế phù hợp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và giám sát chặt chẽ biến động thị trường để không xảy ra thiếu hàng, sốt giá.

Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá cũng lưu ý, trong những tháng cuối năm, các bộ ngành, địa phương sẽ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, vì vậy các tỉnh phải tập trung triển khai các giải pháp, tạo điều kiện tối đa để đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi) phục vụ thi công.

Đồng thời tiếp tục đảm bảo cân đối cung - cầu, đặc biệt là các nhóm hàng hóa: Lương thực, thực phẩm, xăng dầu, nguyên liệu đầu vào, bất động sản… bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; cũng như phục vụ cho dịp Tết Âm lịch sắp tới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ các hộ nghèo và các gia đình khó khăn. Xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều tiết thị trường khi cần thiết.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Về điều hành tài khóa và tiền tệ, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ. Các chính sách về hỗ trợ thuế, phí phải thực hiện đúng nghị quyết của Quốc hội. Chính sách tiền tệ cần cân đối; tín dụng phải được kiểm soát chặt, tránh chảy vào bất động sản và các lĩnh vực rủi ro, đồng thời đảm bảo lãi suất hợp lý và ổn định tỷ giá.

Sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cũng đề nghị các quan chức năng phải sử dụng linh hoạt các công cụ kiểm soát và bình ổn giá. Các bộ, ngành cần đặc biệt lưu ý nhóm mặt hàng như cát xây dựng, nhựa đường, thịt lợn hơi, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, điện, nước, học phí, y tế.

Các mặt hàng có tác động gián tiếp như bất động sản, vàng, ngoại tệ phải được theo dõi sát, cùng với dư nợ tín dụng bất động sản và nợ xấu. Giá xăng dầu và khí hóa lỏng đang thấp nhưng không được chủ quan vì biến động quốc tế có thể đẩy giá lên, trong khi Việt Nam vẫn phải nhập khẩu nhiều.

Phó Thủ tướng nêu rõ, giá cả gắn chặt với sản xuất; khi nguồn cung tốt và không thiếu hàng thì giá mới ổn định.

Quang cảnh cuộc họp

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo kịp thời, minh bạch thông tin về giá và công tác điều hành giá của Chính phủ, Ban chỉ đạo điều hành giá, nhất là diễn biến giá cả các vật tư quan trọng, các mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất và đời sống người dân để hạn chế gia tăng lạm phát kỳ vọng cũng như củng cố niềm tin người dân, người tiêu dùng và doanh nghiệp, nhất là những thời điểm lễ tết cuối năm.

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam cho biết, tình hình thiên tai gây thiệt hại lớn về diện tích sản xuất và nhà cửa, ảnh hưởng tới nguồn cung một số mặt hàng thiết yếu. Để điều hành giá, ông Trần Thanh Nam đề nghị tập trung theo dõi sát diễn biến thị trường ngay sau khi nước rút, đồng thời cần điều chỉnh cơ cấu sản xuất phù hợp và kiểm soát chặt chi phí đặc biệt là khâu vận chuyển và cung ứng; chuẩn bị đầy đủ vật tư để tái sản xuất, nhất là cây trồng và chăn nuôi vụ đông…

Đại diện Bộ Công thương cũng cho hay, một số mặt hàng thiết yếu khác như điện, vật liệu cũng chịu tác động từ xu hướng giá quốc tế. Vì thế, công tác điều hành giá cần tiếp tục bám sát thị trường năng lượng toàn cầu, chủ động kịch bản điều hành giá phù hợp để giữ ổn định cung - cầu và hạn chế áp lực lạm phát trong dịp cuối năm.