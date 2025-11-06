(TBTCO) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,20% so với tháng trước chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng theo chi phí nguyên liệu đầu vào và dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập tiếp tục tăng.

CPI tháng 10 tăng 2,82% so với tháng 12/2024; tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2025, CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,20%.

Theo số liệu vừa công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong mức tăng 0,20% của CPI tháng 10 so với tháng trước, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng; riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.

Theo đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0.59% tác động làm CPI chung tăng 0,20 điểm phần trăm.

Nhóm giáo dục tăng 0,51%, trong đó, giá dịch vụ giáo dục tăng 0,56% do một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp, nghề nghiệp, trung học dân lập và mầm non tư thục tại một số địa phương điều chỉnh tăng học phí năm học 2025-2026 mặc dù các trường công lập được miễn, giảm và hỗ trợ học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ban hành ngày 03/9/2025 của Chính phủ. Bên cạnh đó, giá sản phẩm từ giấy tăng 0,29%; bút viết các loại tăng 0,24%; văn phòng phẩm, đồ dùng học tập khác tăng 0,10%.

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,43%, chủ yếu do giá một số mặt hàng tăng như: Giá đồ trang sức tăng 9,82% theo giá vàng thế giới; dụng cụ cá nhân không dùng điện tăng 0,69%; hàng chăm sóc cơ thể tăng 0,40%; sửa chữa đồng hồ đeo tay, sửa chữa đồ trang sức tăng 0,37%; dịch vụ về hiếu, hỷ tăng 0,22%; dịch vụ chăm sóc cá nhân tăng 0,36%; dịch vụ cắt tóc, gội đầu tăng 0,28%; dịch vụ vệ sinh môi trường tăng 0,09%.

Giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ giáo dục đẩy CPI tháng 10 tăng 0,20%. Ảnh: Nam Khánh

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,20% do chi phí sản xuất và nhân công tăng. Trong đó, giá trang thiết bị nhà bếp tăng 0,7%; ấm, phích nước điện tăng 0,59%; máy giặt tăng 0,54%; dịch vụ trong gia đình tăng 0,43%; máy in, máy chiếu tăng 0,42%; máy đánh trứng tăng 0,38%; bàn là điện tăng 0,27%; máy hút bụi tăng 0,29%; bếp ga tăng 0,25%; đèn điện thắp sáng tăng 0,24%; xà phòng, chất tẩy rửa và dịch vụ sửa chữa thiết bị gia đình cùng tăng 0,21%.

Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,18% do nhu cầu mua sắm tăng khi thời tiết chuyển lạnh. Trong đó, giá vải các loại tăng 0,35%; quần áo may sẵn tăng 0,26%; may mặc khác và dịch vụ may mặc cùng tăng 0,25%; mũ nón tăng 0,19%; dịch vụ giày, dép tăng 0,15%.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,12% do nhu cầu tiêu dùng và chi phí sản xuất tăng, trong đó giá nước uống tăng lực đóng chai, lon, hộp tăng 0,42%; nước giải khát có ga tăng 0,38%; nước quả ép tăng 0,24%; rượu các loại tăng 0,21%; thuốc hút tăng 0,15%.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,06%, tập trung chủ yếu ở các nhóm: Giá khách sạn, nhà khách tăng 0,46%; vé thuê chỗ chơi thể thao tăng 0,08%; xem phim, ca nhạc tăng 0,69%.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng nhẹ 0,04% do nhóm thuốc hoóc - môn và thuốc hô hấp tăng 0,21%; thuốc giảm đau, hạ sốt chống viêm không steroid tăng 0,19%; nhóm vitamin và khoáng chất và thuốc chống dị ứng và các trường hợp quá mẫn cùng tăng 0,11%; thuốc đường tiêu hóa tăng 0,10%; thuốc chống nhiễm, điều trị ký sinh trùng tăng 0,08%.

Nhóm bưu chính, viễn thông tăng 0,03%, trong đó, máy điện thoại di động thông minh tăng 1,28%; giá sửa chữa điện thoại tăng 0,15%.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,01% chủ yếu do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,99% do giá gạch, cát, đá tăng khi nhu cầu sửa chữa, xây dựng tăng vào cuối năm; giá thuê nhà tăng 0,34% do nhu cầu thuê nhà tăng tại một số địa phương khi sinh viên và học sinh quay trở lại các thành phố lớn để học tập; giá dầu hỏa tăng 0,56% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong tháng; giá dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 0,26% do tiền công thợ sơn tường, thợ lát nền, xây tường và lao động phổ thông tăng...

Riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm 0,81% tác động làm giảm CPI chung 0,08 điểm phần trăm.