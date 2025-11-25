TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh tăng trưởng xanh, tạo động lực kinh tế mới từ công nghệ và AI

(TBTCO) - Chiều 25/11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh khai mạc GRECO 2025 – Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh lần thứ 3, sự kiện kinh tế quan trọng thuộc khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025. Với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và phát minh, sáng chế công nghệ 4.0”, GRECO 2025 hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp xanh hóa sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng kết nối quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, thành phố đang nỗ lực xây dựng hình ảnh “một đô thị xanh – thông minh – bền vững, lấy con người làm trung tâm, phát huy vai trò động lực của khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Thành phố “đẩy mạnh xây dựng lối sống xanh, tiêu dùng bền vững, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và mục tiêu trung hòa carbon, khẳng định vị trí tiên phong của TP. Hồ Chí Minh trong xu thế phát triển của thế giới”.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng tại sự kiện.

Ông Dũng khẳng định, GRECO 2025 không chỉ là hoạt động trưng bày mà còn là cầu nối thiết thực giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, giao lưu với các đối tác hàng đầu, kết nối với nhà đầu tư và mở rộng thị trường xuất khẩu.

GRECO 2025 diễn ra khi TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn tất việc mở rộng không gian phát triển gắn với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, hình thành cực tăng trưởng kinh tế mới. Đây là giai đoạn bản lề để thành phố tái cấu trúc không gian đô thị và chuẩn bị cho tầm nhìn đến năm 2030: trở thành siêu đô thị văn minh – hiện đại; trung tâm đổi mới sáng tạo; một trong 100 thành phố đáng sống của thế giới; có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển bền vững và sức cạnh tranh tầm khu vực, quốc tế.

Khai mạc “Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2025” (GRECO 2025) với sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ xanh và chuyển đổi xanh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP. Hồ Chí Minh xác định cần đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng tốc chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; phát triển kinh tế trí thức; mở rộng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời tạo cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.

Không gian triển lãm GRECO 2025 được tổ chức thành ba phân khu: Công nghệ số – đổi mới sáng tạo, trưng bày các thành tựu AI, bán dẫn – vi mạch và công nghệ phục vụ chuyển đổi xanh; Sản phẩm chuyên ngành, giới thiệu giải pháp năng lượng, giao thông, đô thị thông minh, tài chính – thương mại, du lịch và tiêu dùng xanh; Phát triển bền vững, tôn vinh doanh nghiệp theo định hướng ESG, startup đổi mới sáng tạo cùng các mô hình kinh tế tuần hoàn của thành phố.

Tại đây, các doanh nghiệp có cơ hội trình diễn mô hình công nghệ xanh, giới thiệu sản phẩm R&D và tương tác trực tiếp với người tiêu dùng, nhà đầu tư và đối tác trong và ngoài nước.

GRECO 2025 còn nổi bật với chuỗi hoạt động kinh tế – công nghệ – môi trường, gồm hội thảo đào tạo và ứng dụng công nghệ bán dẫn; chương trình “đổi rác lấy quà”; kết nối giao thương giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025; cùng các chương trình văn hóa – nghệ thuật ứng dụng công nghệ hiện đại, truyền tải thông điệp tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn.

Với cấu trúc phong phú và tính kết nối cao, GRECO 2025 không chỉ là sự kiện trưng bày mà còn là nền tảng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hợp tác kinh tế xanh và góp phần định vị TP. Hồ Chí Minh như trung tâm năng động, hấp dẫn nhà đầu tư trong khu vực.