Ngày 23/11: Giá heo tiếp đà tăng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (23/11) tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, với mức điều chỉnh phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng. Ảnh tư liệu

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, với mức điều chỉnh phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Khảo sát cho thấy mức giá cao nhất hiện đạt 53.000 đồng/kg tại nhiều địa phương miền Bắc, trong khi một số khu vực miền Trung vẫn giữ mức thấp nhất 46.000 đồng/kg. Diễn biến trái chiều giữa các vùng được đánh giá là kết quả của nhu cầu tăng trước Tết Nguyên đán và ảnh hưởng của dịch bệnh trên đàn gia súc.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng mạnh, dẫn đầu cả nước về mức giá. Các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Hưng Yên đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 53.000 đồng/kg. Hải Phòng là địa phương ghi nhận mức tăng mạnh nhất khu vực khi điều chỉnh thêm 2.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai duy trì quanh mức 52.000 đồng/kg, trong khi Tuyên Quang và Phú Thọ giữ ổn định tại mức 52.000 đồng/kg. Lai Châu và Điện Biên giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg; Sơn La giữ mốc 51.000 đồng/kg. Với diễn biến hiện tại, miền Bắc tiếp tục là khu vực có giá thu mua heo hơi cao nhất cả nước, dao động 50.000 – 53.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tăng tại một số tỉnh, song sự phân hóa giá vẫn rõ rệt. Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng cùng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá lên 51.000 đồng/kg là mức cao nhất khu vực.

Ở chiều ngược lại, Hà Tĩnh và Đắk Lắk giữ mức 49.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng duy trì mức thấp nhất toàn quốc 46.000 đồng/kg. Quảng Ngãi và Gia Lai giao dịch ở mức 47.000 đồng/kg, còn Khánh Hòa ổn định tại 50.000 đồng/kg.

Các thương lái nhận định biên độ giá giữa các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên vẫn lớn do nguồn cung trong dân còn dồi dào, trong khi nhu cầu giết mổ tại một số khu vực chưa tăng đáng kể.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay cũng có xu hướng tăng. Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 52.000 đồng/kg. Đồng Nai duy trì 52.000 đồng/kg.

Cà Mau và Cần Thơ giữ mức 50.000 đồng/kg; Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang thu mua quanh 49.000 đồng/kg.

Theo thương lái, các doanh nghiệp chế biến thực phẩm và hệ thống phân phối đang bắt đầu tăng lượng thu mua phục vụ mùa lễ cuối năm, dự báo sẽ tiếp tục hỗ trợ giá trong những ngày tới./.