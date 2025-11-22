Ngày 22/11: Giá thép và quặng sắt trên sàn giao dịch diễn biến ngược chiều

Giá thép và quặng sắt trên Sàn Thượng Hải hôm nay (22/11) diễn biến trái chiều. Thị trường quay lại lo ngại về dư cung trong quý IV giữa bối cảnh nguồn hàng gia tăng nhưng nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục ổn định.

Giá thép và quặng sắt hôm nay tăng giảm trái chiều. Ảnh tư liệu

Giá thép trên Sàn Thượng Hải giảm

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,66% (20 Nhân dân tệ) về mức 3.017 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,06% (0,5 Nhân dân tệ) lên mức 806,5 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,4 USD về mức 103,95 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm nhẹ trong phiên giao dịch, chấm dứt chuỗi ba phiên tăng liên tiếp khi thị trường quay lại lo ngại về dư cung trong quý IV giữa bối cảnh nguồn hàng gia tăng nhưng nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2026 trên sàn Đại Liên giảm 0,32% xuống 788,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải, các chỉ số thép chủ chốt tiếp tục ảm đạm. Thép cây giảm 1,01%, thép cuộn cán nóng giảm 0,55%, thép dây (SWRcv1) giảm 0,42% và thép không gỉ giảm 0,45%.

Thị trường trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam sáng ngày 22/11/2025.

Tại miền Bắc, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 12.930 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg./.