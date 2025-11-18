Ngày 18/11: Giá thép,tăng lên mức cao nhất 2 tuần

Phiên giao dịch sáng 18/11, cả giá thép và quặng sắt trên sàn Thượng Hải đồng loạt tăng mạnh, lên mức cao nhất 2 tuần. Trong nước, giá sắt thép xây dựng vẫn tiếp tục được doanh nghiệp duy trì ổn định.

Sáng 18/11, giá thép thanh đang giao dịch tại mức 3.083 nhân dân tệ/tấn

Sàn Thượng Hải

Tại thời điểm 8h ngày 18/11, giá thép thanh đang giao dịch tại mức 3.083 nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 17/11, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải cũng tăng 1,03% (31 nhân dân tệ) lên mức 3.038 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,76% (6 nhân dân tệ) lên mức 796,5 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,8 USD lên mức 104,39 USD/tấn.

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn đều ghi nhận mức cao nhất hai tuần qua, nhờ thị trường kỳ vọng vào nhu cầu ngắn hạn và các biện pháp kích thích của Trung Quốc, sau các dữ liệu thể hiện sự suy yếu của thị trường, theo Reuters.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) kết thúc phiên ban ngày tăng 1,81% lên 788,5 nhân dân tệ (110,97 USD)/tấn, ghi nhận mức cao nhất kể từ ngày 3/11.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp duy trì mức giá bình ổn đối với thép xây dựng. Cụ thể, tại thời điểm 8h30 ngày 18/11/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg.

Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.