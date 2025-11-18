(TBTCO) - Tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cho Khu công nghiệp phía Nam Quốc lộ 19, với mục tiêu phát triển khu công nghiệp sinh thái, thu hút đầu tư công nghệ cao, năng lượng tái tạo. Đây là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cho Khu công nghiệp phía Nam Quốc lộ 19, với diện tích 141,04 ha. Quy hoạch này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển khu công nghiệp sinh thái, tập trung vào các ngành công nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo, hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho khu vực.

Mô hình công nghiệp sinh thái của khu công nghiệp sẽ khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các giải pháp sản xuất sạch, sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả, cũng như giảm thiểu chất thải. Đặc biệt, ít nhất 20% doanh nghiệp trong khu công nghiệp sẽ phải thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, nước và hóa chất, góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, mô hình cộng sinh công nghiệp sẽ được triển khai, khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác để giảm chi phí vận hành và giảm tác động môi trường. Khu công nghiệp cũng chú trọng phát triển không gian xanh, với hơn 30% diện tích dành cho cây xanh, giao thông và các khu kỹ thuật xã hội, nhằm tạo ra môi trường sống và làm việc bền vững.

Gia Lai đã chính thức phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cho Khu công nghiệp phía Nam Quốc lộ 19. Ảnh minh hoạ. Lạc Nguyên.

Hạ tầng trong khu công nghiệp sẽ được đầu tư hiện đại và đồng bộ, bao gồm các hệ thống cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải và giao thông. Khu công nghiệp sẽ có hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải, nhằm bảo vệ môi trường. Đặc biệt, khu công nghiệp sẽ có các tuyến đường giao thông nội bộ kết nối các khu vực nhà xưởng, kho tàng và các khu dịch vụ, đảm bảo thông suốt và thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa.

Ngoài ra, khu công nghiệp cũng sẽ phát triển các khu lưu trú cho công nhân, xây dựng các công trình dịch vụ công cộng và tiện ích cho người lao động. Điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng sống cho người lao động trong khu công nghiệp.

Quy hoạch khu công nghiệp phía Nam Quốc lộ 19 sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai và các khu vực lân cận. Khu công nghiệp sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương, đồng thời giúp nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, khu công nghiệp cũng sẽ hỗ trợ việc đầu tư và triển khai các thủ tục đầu tư theo quy hoạch đã được phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đầu tư và sản xuất tại đây. Các dịch vụ cơ bản trong khu công nghiệp sẽ được cung cấp đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người lao động, giúp tạo dựng một môi trường kinh doanh hiệu quả và bền vững./.