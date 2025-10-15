Gia Lai cải thiện hạ tầng để thu hút đầu tư vào khu công nghiệp

(TBTCO) - Tỉnh Gia Lai đang nỗ lực tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp bằng cách cải thiện hạ tầng, giải quyết các vướng mắc về đất đai và thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp bền vững, hấp dẫn nhà đầu tư trong và ngoài nước

Gia Lai xác định công nghiệp là một trong 3 trụ cột chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đang tập trung tháo gỡ các khó khăn liên quan đến hạ tầng, đất đai và thủ tục hành chính nhằm tạo sức hút mới cho các khu công nghiệp (KCN).

Gia Lai đặt mục tiêu trong năm 2025 thu hút 45 dự án đầu tư vào các KCN với tổng vốn 22.500 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9, các KCN đã đón 19 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 28.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, trong số này có 5 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn khoảng 1,1 tỷ USD, khẳng định sức hấp dẫn ngày càng tăng của tỉnh đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Điển hình, từ đầu năm đến nay, KCN Nhơn Hòa đã thu hút thêm 5 dự án mới với tổng vốn 1.540 tỷ đồng, sử dụng gần 10 ha đất công nghiệp. Hiện tại, KCN Nhơn Hòa có 61 dự án thứ cấp, đạt tỷ lệ lấp đầy 95% ở giai đoạn 1, với tổng vốn đăng ký 10.106 tỷ đồng và vốn thực hiện 5.872 tỷ đồng. Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ mở rộng giai đoạn 2 trên diện tích 43,8 ha, đồng thời cải thiện hạ tầng giao thông, trồng cây xanh và bảo trì các hạng mục kỹ thuật để nâng cao sức cạnh tranh.

Tương tự, KCN Nam Pleiku với tổng diện tích đất cho thuê 191 ha, hơn 30% đã được các doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào các lĩnh vực như chế biến cà phê hòa tan, sản xuất phân bón, vật liệu xây dựng, chế biến gỗ và máy nông nghiệp. Từ đầu năm, KCN này thu hút thêm 2 dự án với tổng vốn 850 tỷ đồng và 11 doanh nghiệp ký hợp đồng nguyên tắc thuê hơn 44 ha đất, hướng tới mục tiêu lấp đầy toàn bộ diện tích vào tháng 10/2026. Ngoài ra, KCN Becamex VSIP Bình Định, một trong những dự án quy mô lớn, cũng đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư quốc tế.

Dù đạt nhiều kết quả khả quan, nhưng các KCN tại Gia Lai vẫn đối mặt với một số khó khăn như vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, chuyển đổi đất lúa hoặc đất rừng, và thủ tục trồng rừng thay thế. Một số chủ đầu tư chưa chủ động hoàn thiện hạ tầng nội khu, làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hút dự án thứ cấp.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia cho rằng, các chủ đầu tư cần năng động hơn trong việc hoàn thiện hạ tầng nội khu, cải thiện giao thông kết nối và rút ngắn quy trình hành chính. Đặc biệt, cần tập trung thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, dự án chất lượng cao, sử dụng công nghệ tiên tiến và chú trọng bảo vệ môi trường để đảm bảo phát triển bền vững.

Tỉnh Gia Lai cho biết, sẽ đánh giá lại toàn diện các KCN dựa trên 5 tiêu chí: hạ tầng kỹ thuật, tiến độ dự án, năng lực tài chính, tỷ lệ lấp đầy và chất lượng thu hút đầu tư. Các dự án không đáp ứng yêu cầu sẽ bị xem xét thu hồi vào cuối năm nay. Tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo phương châm nhanh chóng, rõ ràng, chính xác, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp bền vững, nơi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng chia sẻ lợi ích từ sự phát triển. Trong hệ sinh thái này, doanh nghiệp không chỉ được cung cấp hạ tầng và mặt bằng thuận lợi mà còn nhận được sự hỗ trợ toàn diện về logistics, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư minh bạch. /.