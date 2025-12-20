Phối hợp liên ngành kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

(TBTCO) - Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm; tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong kiểm soát thực phẩm giả...

Bộ Y tế vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

Theo đó, yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh chủ động rà soát và tổ chức thực hiện công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2025 theo đúng kế hoạch; tăng cường phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương và các cơ quan liên quan triển khai hoạt động kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm (trước mắt tập trung kiểm tra trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội xuân 2026);

Phối hợp liên ngành kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm. Ảnh: TL.

Quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ quy định về hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm cơ sở vi phạm theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong kiểm soát thực phẩm giả, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm sở hữu trí tuệ đối với thực phẩm chức năng…

Cùng với đó, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.