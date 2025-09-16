(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh/thành phố, Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh và Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng, đề nghị các địa phương, cơ quan liên quan tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2025.

Theo Cục An toàn thực phẩm, thời gian tới, đặc biệt là gần Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo sẽ tăng đột biến. Do vậy, để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cụ thể, phối hợp với sở công thương, sở nông nghiệp và môi trường tăng cường triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề…

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2025. Ảnh tư liệu.

Cùng với đó, kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chủ động phối hợp các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu. Nội dung tuyên truyền hướng tới hai nhóm đối tượng:

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm quy định điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến thức, thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm, sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm.

Đối với người tiêu dùng, cần lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn. Chỉ mua, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định…