(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị hạ tầng và nguồn nhân lực cho việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế. Theo kế hoạch, bộ phận điều phối Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ bắt đầu chính thức vận hành từ ngày 21/12.

Trung tâm Tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh vận hành từ ngày 21/12

Ngày 20/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo: “Thu hút vốn đầu tư để TP. Hồ Chí Minh xây dựng thành công Trung tâm tài chính quốc tế”.

Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết để chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ trung tâm tài chính quốc tế, ngay từ rất sớm, thành phố đã cử cán bộ, công chức tham gia học tập tại các Trung tâm tài chính lớn, tại các viện, trường trong nước để có kinh nghiệm thực tế đảm nhiệm các vị trí then chốt trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

Thành phố kỳ vọng trung tâm tài chính quốc tế góp phần nâng cao vị thế của thành phố với vai trò là trung tâm kinh tế - tài chính lớn của Việt Nam, là cửa ngõ kết nối hiệu quả các dòng vốn, dịch vụ tài chính và tri thức quốc tế, qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Thông qua trung tâm tài chính quốc tế, Thành phố mong muốn thu hút mạnh mẽ các định chế tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và công nghệ tài chính hàng đầu, đồng thời hình thành hệ sinh thái dịch vụ tài chính hiện đại, minh bạch, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế trong nước và khu vực.

Theo các chuyên gia, TP. Hồ Chí Minh đã chuẩn bị từ sớm hạ tầng, nhân lực cho Trung tâm tài chính quốc tế.

Thông tin thêm về việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc vận hành Trung tâm tài chính quốc tế, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, cho biết Trung tâm Tài chính quốc tế được xác định có diện tích khoảng 998 ha, thuộc địa bàn phường Sài Gòn, phường Bến Thành và phường An Khánh (khu vực phía bên kia sông Sài Gòn, thuộc Thủ Thiêm).

Khu vực này có thể hình dung như một “vòng tròn” bao trọn sông Sài Gòn. Vị trí địa lý và quy hoạch này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các tòa nhà và định chế tài chính hoạt động trong phạm vi địa lý nói trên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi của Chính phủ.

Các đơn vị hoạt động trong trung tâm tài chính quốc tế sẽ được ưu đãi về thuế, điện, nước và các yếu tố liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày. Trên toàn bộ khu vực này, hạ tầng viễn thông sẽ được bố trí đồng bộ, với hệ thống Internet băng thông rộng, hoạt động liên tục, phủ sóng đầy đủ 3G, 5G để bảo đảm điều kiện vận hành thông suốt cho các hoạt động tài chính - dịch vụ.

Về hạ tầng kỹ thuật, ngành điện và ngành nước đều có sự ưu tiên riêng cho khu vực Trung tâm Tài chính quốc tế. Việc vận hành các trung tâm tài chính đòi hỏi hệ thống máy móc công nghệ cao, tiêu thụ điện năng rất lớn, đồng thời cần lượng nước đáng kể để phục vụ công tác làm mát. Do đó, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tại khu vực này đã được tính toán phù hợp với đặc thù vận hành của một trung tâm tài chính quy mô lớn.

Liên quan đến bộ phận điều phối của trung tâm tài chính quốc tế, dự kiến sẽ đặt tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, hiện nay tòa nhà này đang được sửa chữa, cải tạo để đáp ứng các quy chuẩn của một trụ sở điều hành trung tâm tài chính quốc tế nên cần thêm thời gian hoàn thiện. Trong giai đoạn tạm thời, bộ phận điều phối sẽ được đặt tại tầng 6 Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (số 123 Trương Định).

Theo kế hoạch, bộ phận điều phối Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu chính thức vận hành từ ngày mai (21/12).

Nâng hạng thị trường chứng khoán sẽ mở đường cho dòng vốn ngoại

Ông Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu nhận định, trong kỷ nguyên số, dù công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, lĩnh vực tài chính - tiền tệ vẫn đòi hỏi sự tương tác trực tiếp giữa con người với con người.

Do vậy, Trung tâm tài chính như một “siêu thị tài chính” - nơi tập trung các ngân hàng, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính và cả các cơ quan quản lý nhà nước, tạo ra không gian gặp gỡ, giao dịch và ra quyết định trực tiếp.

Việc Việt Nam định hướng xây dựng Trung tâm tài chính tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, không chỉ là dự án kinh tế đơn thuần mà còn là dấu mốc quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử đối với sự phát triển của nền kinh tế và hệ thống tài chính quốc gia.

Ông Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu chia sẻ tại Hội thảo.

Ông Hiếu cho rằng Việt Nam cần định vị chiến lược Trung tâm tài chính theo từng bước, phù hợp với năng lực và bối cảnh thực tế. Lộ trình được chia thành ba giai đoạn rõ ràng: Giai đoạn 2026 - 2030 đặt nền móng, giai đoạn 2031 - 2035 tăng tốc phát triển và giai đoạn 2036 - 2045 hướng tới khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Trước mắt, mục tiêu ngắn hạn là phục vụ thị trường Đông Nam Á, sau đó từng bước vươn ra toàn cầu. Trong đó, nên ưu tiên phát triển các lĩnh vực có tiềm năng như thị trường vốn, tài chính xanh, ESG, fintech, quản lý tài sản và quỹ đầu tư.

Từ góc độ thị trường vốn, ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS), nhận định thị trường chứng khoán giữ vai trò trụ cột trong chiến lược xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế.

Theo ông, mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi sẽ giúp cải thiện các tiêu chí về minh bạch, quản trị và quy mô, qua đó tạo điều kiện thu hút dòng vốn ngoại.

Ông Tuấn cho rằng, khi thị trường được nâng hạng, dòng vốn từ các quỹ ETF thụ động có thể đạt khoảng 1 tỷ USD trong giai đoạn đầu và tăng lên 10 – 20 tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, để đón dòng vốn này, thị trường cần tiếp tục cải thiện hạ tầng, cơ chế giao dịch và tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, đặc biệt là thủ tục thuế và chuyển vốn đối với nhà đầu tư nước ngoài.