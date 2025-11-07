Đề xuất phân cấp cho Thủ tướng phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, không gian biển quốc gia

(TBTCO) - Dự thảo Luật Quy hoạch (sửa đổi) phân cấp cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Chính phủ quy định chi tiết thẩm quyền phê duyệt quy hoạch ngành để bảo đảm linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.

Sáng 7/11, tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, thừa uỷ quyền của Chính phủ, đã báo cáo về nội dung Dự án Luật quy hoạch (sửa đổi) và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Giảm 37% số lượng quy hoạch

Theo Bộ trưởng, dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi) gồm một số nội dung cơ bản như: hoàn thiện quy định về hệ thống quy hoạch, mối quan hệ và xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch; Sửa đổi bổ sung quy định về mối quan hệ giữa các loại quy hoạch, xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch; rà soát, thu gọn số lượng các quy hoạch…

Các luật chuyên ngành sẽ quy định chi tiết, cụ thể về lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh và nội dung quy hoạch chi tiết ngành, quy hoạch đô thị và nông thôn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình.

Hệ thống quy hoạch gồm: Quy hoạch cấp quốc gia (gồm quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành); Quy hoạch vùng; Quy hoạch tỉnh; Quy hoạch chi tiết ngành; Quy hoạch đô thị và nông thôn; Quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy định.

Số lượng các quy hoạch tại Danh mục quy hoạch ngành và quy hoạch chi tiết ngành được rà soát, thu gọn. Theo đó, số lượng quy hoạch đã giảm từ 78 quy hoạch xuống còn 49 quy hoạch (giảm 37%).

Đối với dự án đầu tư công đặc biệt, dự án khẩn cấp, nhiệm vụ cấp bách, cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án được phép quyết định các nội dung của quyết định đầu tư khác với các quy hoạch có liên quan. Sau khi dự án được quyết định đầu tư, quy hoạch có liên quan mới phải rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Về tăng cường phân cấp, phân quyền trong hoạt động quy hoạch, dự thảo Luật đã phân cấp cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Chính phủ quy định chi tiết thẩm quyền phê duyệt quy hoạch ngành để bảo đảm linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành. Bộ trưởng phê duyệt quy hoạch chi tiết ngành. Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch tỉnh.

Để bảo đảm công tác hậu kiểm, hạn chế điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, dự thảo Luật bổ sung quy định về giám sát, kiểm tra, rà soát quy hoạch.

Bên cạnh đó, để đơn giản hóa quy trình, thủ tục trong hoạt động quy hoạch, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định cho phép các quy hoạch được lập đồng thời và thứ tự phê duyệt quy hoạch; quy định trường hợp đặc thù mà quy hoạch cấp dưới được phê duyệt trước để thực hiện các dự án khẩn cấp, nhiệm vụ cấp bách; bỏ quy định về “nhiệm vụ lập quy hoạch”, chuyển sang hình thức “đề cương lập quy hoạch” với nội dung đơn giản hơn và không phải tổ chức thẩm định.

Dự thảo cũng cho phép các quy hoạch được điều chỉnh đồng thời. Đối với điều chỉnh quy hoạch theo trình tự thông thường, chủ tịch hội đồng thẩm định được quyết định hình thức hoạt động của Hội đồng thẩm định quy hoạch, có thể họp hội đồng hoặc lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản. Đối với điều chỉnh quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn, không phải thực hiện thủ tục xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch; thẩm định điều chỉnh quy hoạch; lập báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược và phân cấp cho Bộ trưởng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ngành.

Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị theo mô hình đa cực

Trình bày về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ trưởng cho hay việc điều chỉnh nhằm bổ sung một số nội hàm trong quan điểm phát triển, nhất là về chủ động kiến tạo, đột phá phát triển; lấy phát triển để duy trì ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển; chú trọng khai thác hiệu quả không gian phát triển mới… theo tinh thần của dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kinh tế - Xã hội đã được các Hội nghị Trung ương thông qua.

Toàn cảnh phiên họp sáng 7/11.

Đồng thời, điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10%/năm trở lên, tốc độ tăng năng suất lao động đạt trên 8,5%/năm; đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD, Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,78…

Về định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội, Quy hoạch điều chỉnh phân vùng kinh tế - xã hội theo phương án đã được cấp có thẩm quyền thông qua gồm 6 vùng, trong đó 2 vùng có sự thay đổi căn bản so với trước đây là vùng Bắc Trung Bộ gồm 5 tỉnh, thành phố (từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế) và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm 6 tỉnh, thành phố (từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Lâm Đồng); điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế của các vùng, bổ sung các định hướng về phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng phù hợp với tiềm năng, lợi thế, tăng cường liên kết vùng.

Mở rộng phạm vi 4 vùng động lực quốc gia sang các khu vực liền kề đã có sự phát triển về công nghiệp, đô thị và thuận lợi về giao thông kết nối. Bổ sung Vùng động lực Bắc Trung Bộ bao gồm các địa bàn ven biển của ba tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh.

Bổ sung định hướng tăng cường hạ tầng kết nối các đô thị trung tâm tại các tỉnh, thành phố mới sáp nhập gắn với chia sẻ hợp lý vai trò, chức năng; định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm, vươn tầm quốc tế.

Về các ngành kinh tế quan trọng, Quy hoạch được bổ sung định hướng phát triển nhanh các ngành kinh tế góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số; tập trung phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược; phát triển các cụm ngành công nghiệp quy mô lớn, các mô hình khu công nghiệp hiện đại.

Cùng với đó là bổ sung định hướng phát triển mạnh thương mại điện tử; du lịch; các sàn giao dịch tài sản thực, tài sản mã hóa; bổ sung định hướng phát triển nông nghiệp số, công nghệ cao; các trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp...

Đối với phát triển hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, Quy hoạch bổ sung định hướng đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường cao tốc, đường sắt, cảng biển, cảng hàng không, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao. Xây dựng và nâng cấp các công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai đáp ứng yêu cầu ứng phó các tình huống thiên tai cực đoan; triển khai chương trình phòng, chống lũ lụt, sạt lở vùng trung du và miền núi.