Nâng tầm đối ngoại nhân dân đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

(TBTCO) - Ngày 30/12, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và chỉ đạo hội nghị.

Đối ngoại nhân dân là khâu trọng yếu trong chiến lược bảo vệ và phát triển đất nước

Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 cho thấy, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, đối ngoại nhân dân đã chủ động thích ứng, đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, tiếp tục giữ vai trò là một trụ cột đối ngoại quan trọng, góp phần tạo dựng nền tảng xã hội thuận lợi, tích cực, củng cố và tăng cường chiều sâu quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước, đặc biệt là các nước láng giềng, đối tác quan trọng.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới hơn 100 điểm cầu tại các địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tham luận của các đại biểu tại hội nghị cũng đề xuất những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả để triển khai công tác đối ngoại nhân dân theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phục vụ trực tiếp các mục tiêu ưu tiên chiến lược của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã nhấn mạnh những thành tựu to lớn và đóng góp quan trọng của đối ngoại nhân dân trong suốt tiến trình cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định việc Đảng ta lần đầu tiên chính thức đưa vào văn kiện Đại hội XIII chủ trương “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân” là dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới trong tư duy về nền ngoại giao Việt Nam.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân, các bộ, ban ngành, các địa phương về những thành tựu đã đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 và trong cả nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ông cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được quan tâm khắc phục, bao gồm nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy, lãnh đạo các cấp, tinh thần tham gia hội nhập quốc tế của các tổ chức nhân dân, hạn chế trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ở tầm chiến lược tạo đột phát, sự phối hợp liên ngành có nơi, có lúc hiệu quả chưa cao, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, đội ngũ cán bộ làm đối ngoại nhân dân còn một số hạn chế, bất cập.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Để phát huy hơn nữa vai trò của đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị toàn hệ thống chính trị tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc các yêu cầu đối với công tác đối ngoại nhân dân; coi đây là một trong những trụ cột chiến lược của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, là khâu trọng yếu trong chiến lược bảo vệ và phát triển đất nước, được triển khai thường xuyên, chủ động, tích cực, mở rộng không gian và cơ hội hợp tác mới.

Ông nhấn mạnh, trước hết cần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác đối ngoại nhân dân; thống nhất nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lĩnh vực này.

Đối ngoại nhân dân không phải là hoạt động bổ trợ, mà là trụ cột chiến lược, góp phần tạo dựng nền tảng xã hội rộng rãi, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân các nước; là hoạt động thường xuyên, chủ động, tích cực trong chiến lược bảo vệ và phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân; kịp thời cụ thể hóa các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tháo gỡ vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp thẩm quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thường trực Ban Bí Thư Trần Cẩm Tú giao Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương tiến hành sơ kết gần 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư khóa XIII; trên cơ sở đó, nghiên cứu, tham mưu xây dựng Chiến lược đối ngoại nhân dân đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế, huy động hiệu quả nguồn lực bên ngoài phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững; nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; mở rộng hợp tác với các đối tác tiềm năng, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Đồng thời, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo; phát huy vai trò đội ngũ chuyên gia đối ngoại trong tham mưu chính sách; đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại, ứng dụng công nghệ, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng với đó, cần chăm lo đầu tư nguồn lực tài chính và con người, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, Bộ Ngoại giao sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các kiến nghị của các cơ quan, tổ chức.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại sự kiện.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đề nghị, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức nhân dân chủ động đề xuất các sáng kiến, các biện pháp, cách làm mới trong đối ngoại nhân dân, mở rộng nội hàm, lĩnh vực hợp tác gắn với các ưu tiên chiến lược của đất nước.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu, dự báo tình hình nhằm tranh thủ xu thế mới, đồng thời có phản ứng kịp thời, bảo vệ lợi ích chính đáng của quốc gia - dân tộc.

Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác xây dựng lực lượng, công tác nội bộ, bảo đảm ổn định và vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy, nhân sự gắn với việc hoàn thiện các quy chế, quy trình làm việc, cơ chế phối hợp giữa các tổ chức, đơn vị, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bảo đảm thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, kịp thời, thông suốt.

Ngoài ra, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu dự báo tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu, nâng cao hiệu quả truyền thông đối ngoại nhằm lan tỏa rộng rãi hơn hình ảnh đất nước, con người, giá trị văn hóa và sức mạnh mềm Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định, việc xây dựng Chiến lược đối ngoại nhân dân với tầm nhìn đến năm 2045 là một nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tăng cường các cơ chế trao đổi, làm việc định kỳ với các bộ ngành, địa phương, đoàn thể, tổ chức nhân dân; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động đối ngoại của các đoàn thể, tổ chức nhân dân đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức làm công tác đối ngoại nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của nhà nước đối với công tác đối ngoại nhân dân.