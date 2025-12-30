Đảng bộ Cục Kế hoạch - Tài chính vững tin bước vào năm 2026 với khí thế mới, quyết tâm mới

(TBTCO) - Ngày 30/12, Đảng Bộ Cục Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trương Hùng Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính dự và phát biểu.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Toản - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, các đồng chí trong cấp ủy và 64 đảng viên của 5 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Kế hoạch - Tài chính.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính cho biết, trong năm 2025, Đảng ủy Cục Kế hoạch - Tài chính thường xuyên chỉ đạo các chi bộ và đảng viên thực hiện tốt Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị cũng như các quy định, quyết định, hướng dẫn Kế hoạch của Trung ương và Đảng bộ cấp trên và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Đảng bộ Cục Kế hoạch - Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Đảng ủy Cục Kế hoạch - Tài chính chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm công tác tài chính nội ngành, theo đó phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, nòng cốt trong quản lý tài chính nội ngành; chủ động, quyết liệt trong điều hành, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong toàn hệ thống, qua đó khẳng định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về chính trị, chuyên môn và tổ chức đoàn thể, hoàn thành khối lượng công việc được giao với chất lượng và hiệu quả cao.

Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đều đoàn kết, có lập trường vững vàng; tư tưởng chính trị ổn định, tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Đa số đảng viên đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể, gương mẫu về đạo đức lối sống, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức phấn đấu vươn lên, là tấm gương sáng cho quần chúng học tập, noi theo; nêu cao ý thức tự giác, tính trách nhiệm của mỗi đảng viên trong xây dựng và bảo vệ Đảng.

Đồng chí Trương Hùng Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính Trương Hùng Sơn chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Cục Kế hoạch - Tài chính đạt được trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao năm 2025; đồng thời đề nghị thực hiện một số nhiệm vụ trong năm 2026, trong đó, đề nghị Đảng bộ Cục Kế hoạch - Tài chính xây dựng quy chế, quy trình công tác sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Kế hoạch - Tài chính, phân công nhiệm vụ tới từng đảng viên; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm vụ hàng năm,...

Tiếp thu ý kiến và phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Cục Kế hoạch - Tài chính Phạm Quang Toản nhấn mạnh, trong năm 2026, Đảng bộ Cục Kế hoạch - Tài chính cần tiếp tục quán triệt sâu sắc về tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Bộ Tài chính; nâng cao lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Bí thư Đảng ủy Cục Kế hoạch - Tài chính Phạm Quang Toản phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu số; nâng cao hiệu quả quản trị nội ngành.

Đồng thời, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư, quản lý tài chính công, chuyển đổi số, kiểm tra, kiểm toán, giám sát nội bộ, đảm bảo kỷ cương, minh bạch, hiệu quả, lấy chất lượng - hiệu quả làm thước đo.

Tiếp tục nâng cao công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức công vụ trong sáng, chuyên môn sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và siết chặt trách nhiệm của người đứng đầu.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; chủ động thích ứng với yêu cầu mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026, giai đoạn 2026 -2030.

Theo đồng chí Phạm Quang Toản, những kết quả đạt được trong năm 2025 là nền tảng quan trọng để Đảng bộ Cục Kế hoạch - Tài chính vững tin bước vào năm 2026 với khí thế mới, quyết tâm mới.

"Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Cục Kế hoạch - Tài chính tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của Đảng bộ Bộ Tài chính và của ngành Tài chính" - đồng chí Phạm Quang Toản nhấn mạnh.

Đại diện các phòng ký của Cục Kế hoạch - Tài chính ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Đức Minh

* Cũng trong ngày 30/12/2025, Cục Kế hoạch - Tài chính tổ chức thành hội nghị công chức và ký kết giao ước thi đua năm 2026.