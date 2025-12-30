Chính phủ đã có quyết định hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 8 tỷ đồng để triển khai dự án xử lý sụt trượt do mưa lũ xảy ra tại khu vực xã Khe Sanh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2810/QĐ-TTg, hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 để khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai đối với dự án Xử lý sụt trượt khu vực đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Trị, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về nội dung, số liệu báo cáo đề xuất; về đối tượng sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp khác, cùng nguồn kinh phí được ngân sách Trung ương hỗ trợ, để triển khai dự án đúng quy định, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Các đơn vị tiếp tục hoàn thiện các hạng mục gia cố, bảo đảm an toàn lâu dài cho khu dân cư đường Hùng Vương, xã Khe Sanh. Ảnh: Minh Huyền

Việc quản lý, sử dụng kinh phí phải đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước, đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan; bảo đảm đúng mục đích, đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.

Trước đó, từ ngày 16 đến 17/11/2025, dưới tác động của đợt mưa đặc biệt lớn, khu vực dốc suối phía sau khu dân cư đường Hùng Vương đã xảy ra sụt trượt nghiêm trọng. Phạm vi sạt lở kéo dài khoảng 170 m, mái taluy sâu 15 m, rộng 30 m, tổng diện tích trên 5.000 m².

Sự cố làm hư hỏng trực tiếp 2 nhà dân và đe dọa an toàn của 10 nhà liền kề, buộc địa phương phải di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hiện trường, đồng thời ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, khoanh vùng nguy hiểm và chỉ đạo các sở, ngành tổ chức kiểm tra, đánh giá nguyên nhân, xây dựng phương án xử lý.

Trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của người dân mong muốn được sửa chữa, ổn định nhà ở tại chỗ, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định triển khai công trình khắc phục khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho khu dân cư.

Ngày 15/12, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và tổ chức lễ khởi công dự án. Dự án có tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng, do Sở Xây dựng Quảng Trị làm chủ đầu tư; huy động khoảng 260 nhân lực cùng 29 phương tiện, thiết bị cơ giới, tổ chức thi công liên tục theo phương châm "3 ca, 4 kíp", làm việc ngày đêm. Công trình nhằm ngăn chặn, khắc phục tình trạng sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời phòng ngừa nguy cơ sạt lở tuyến đường Hùng Vương.

Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu triển khai thần tốc, không để gián đoạn, sớm tạo điều kiện cho người dân sửa chữa nhà ở và ổn định cuộc sống. Theo phương án thi công, dự án huy động khoảng 260 nhân lực cùng 29 phương tiện, thiết bị cơ giới các loại, tổ chức thi công liên tục theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, làm việc ngày đêm.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, UBND tỉnh Quảng Trị đã phân công một Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền xã Khe Sanh thường xuyên túc trực tại hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng cũng đã giao nhiệm vụ cho Quân khu 4 phối hợp cùng với tỉnh Quảng Trị tổ chức xây dựng công trình. Trên cơ sở đó, Quân khu 4 đã huy động 400 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968, Lữ đoàn 384, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tham gia thi công dự án. Quân khu 4 cũng đã cử một Phó Tư lệnh trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, phối hợp cùng tỉnh tổ chức thi công.

Đến 17h00 ngày 26/12/2025, việc sửa chữa nhà ở, hỗ trợ cho 11/11 hộ dân ở thôn 3A đường Hùng Vương, xã Khe Sanh phải di dời đã hoàn thành. 21 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 11 hộ phải di dời khẩn cấp, đã chính thức được trở về nơi ở cũ an toàn, từng bước ổn định cuộc sống, sẵn sàng đón Tết Nguyên đán.

Gia đình chị Nguyễn Ngọc Băng Trinh là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất với gần một nửa phần nhà phía sau bị đứt gãy, nhiều tài sản hư hỏng. Sáng 26/12/2025, các lực lượng tiếp tục hỗ trợ gia cố, che chắn khu vực bị ảnh hưởng nhằm bảo đảm an toàn lâu dài.

Chị Băng Trinh phấn khởi: “Trước mắt, gia đình tôi cố gắng ổn định lại cuộc sống, sau đó mới tính đến phương án sửa chữa. Thời gian qua được Nhà nước và chính quyền hỗ trợ chỗ ăn ở, tôi rất yên tâm. Sau hơn một tháng, hôm nay được trở về nhà, gia đình tôi thật sự vui mừng”.