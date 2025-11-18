Nestlé Việt Nam trao tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ

(TBTCO) - Nestlé Việt Nam chính thức khởi động Chương trình Giáo dục dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động và lối sống tích cực dành cho học sinh tiểu học năm học 2025–2026. Trong khuôn khổ chương trình, nhãn hàng Nestlé MILO đã trao tặng 3 phòng máy tính cho các trường tiểu học tại tỉnh Nghệ An và Ninh Bình.

Nestlé Việt Nam cho biết, triển khai từ năm 2021, chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng học tập và phát triển toàn diện cho học sinh tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người, cho hôm nay và cho cả những thế hệ mai sau.

Các trường vừa được trao tặng phòng máy gồm Trường Tiểu học Quang Thành (xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An), Trường Tiểu học Viên Thành (xã Hợp Ninh, tỉnh Nghệ An) và Trường Tiểu học Liêm Hải (xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình).

Lễ trao tặng phòng máy tính, cùng Lễ kỷ niệm 43 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) tại điểm trường tiểu học Quang Thành, Nghệ An. Ảnh: CTV

Năm học 2025 - 2026, mỗi điểm trường được hỗ trợ phòng máy tính với 20 máy tính xách tay, giúp học sinh và giáo viên dễ dàng tiếp cận công nghệ thông tin và nâng cao kỹ năng số. Sáng kiến này giúp các điểm trường vùng khó tiệm cận chuẩn quốc gia, hướng tới mô hình trường học số hiện đại.

Bên cạnh đó, Nestlé MILO còn gửi tặng gần 3.000 bộ dụng cụ học tập, hơn 2.000 áo khoác, tiếp thêm niềm vui và sự hứng khởi cho học sinh và giáo viên trong năm học mới.

Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng: "Hoạt động trao tặng phòng máy tính cho các trường tiểu học vùng khó là một phần trong Chương trình Giáo dục dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động và lối sống tích cực dành cho học sinh tiểu học năm học 2025–2026 do Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Nestlé Việt Nam triển khai.

"Chúng tôi tin rằng sự hỗ trợ này sẽ mang đến những trải nghiệm học tập tích cực hơn cho giáo viên và học sinh vùng cao, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục tiểu học..." - ông Thái Văn Tài nói./.