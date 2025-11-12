(TBTCO) - Sáng ngày 12/11, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sáng 12/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I.

Tại buổi lễ, ông Phạm Huy Giang - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường, do đã có thành tích xuất sắc trong tăng trưởng GDP ngành Nông nghiệp và Môi trường, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành; các nhà khoa học, doanh nhân, hợp tác xã, bà con nông dân cả nước tiếp tục đoàn kết, sáng tạo hơn nữa, thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, xây dựng thành công mô hình “Nông nghiệp sinh thái - Nông thôn hiện đại - Nông dân văn minh”; “Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên”; “Bảo vệ môi trường sinh thái, gìn giữ từng dòng sông, tấc đất, cánh rừng, ngọn núi, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc”; xây dựng non sông giàu đẹp; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành trên mọi miền Tổ quốc không ngừng thi đua đổi mới, sáng tạo; biến niềm tự hào thành sức mạnh, biến khát vọng thành hành động cụ thể; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định, toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ đoàn kết một lòng, nỗ lực bền bỉ, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, xanh và bền vững; để quê hương ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ kính yêu hằng mong.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2025 đánh dấu một dấu mốc lịch sử mới khi Quốc hội khóa XV quyết nghị hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường, hình thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ ngày 1/3/2025. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Sau hợp nhất, Bộ đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ toàn ngành vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong 5 năm qua, toàn ngành đã được tặng thưởng: 15 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 65 Cờ thi đua của Chính phủ; 4 Huân chương Độc lập; 379 Huân chương Lao động các hạng; 606 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hàng nghìn danh hiệu, bằng khen, kỷ niệm chương của Bộ trưởng. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm, ngành Nông nghiệp và Môi trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, đồng thời tuyên dương 30 hợp tác xã, 24 nông dân, chủ trang trại tiêu biểu; 57 tập thể và 151 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025./.