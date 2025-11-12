(TBTCO) - Sáng 12/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945 - 2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.

Sự kiện có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng hơn 1.200 đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, hiệp hội, cùng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành.

Đây là sự kiện chính trị - xã hội trọng đại, đánh dấu chặng đường 80 năm hình thành, phát triển và cống hiến của ngành Nông nghiệp, Tài Nguyên và Môi trường - Ba trụ cột quan trọng trong sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Đức Thanh

Chia sẻ về sự kiện quan trọng này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định: “Kỷ niệm 80 năm là dịp để toàn ngành nông nghiệp và môi trường ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã cống hiến; đồng thời khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới - giai đoạn chuyển đổi xanh, phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng bền vững gắn với bảo vệ môi trường…”.

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm, ngành Nông nghiệp và Môi trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, đồng thời tuyên dương 30 hợp tác xã, 24 nông dân, chủ trang trại tiêu biểu; 57 tập thể và 151 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025; Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 với phương châm “Truyền thống - Đổi mới - Phát triển - Bền vững”, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và nông dân cả nước biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, biến khát vọng thành sức mạnh cống hiến.

Trước đó, tối 11/11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức Gala Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường. Dự Gala có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương cùng đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, đối tác và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành./.