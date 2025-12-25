"Cánh tay" nối dài của Bộ Tài chính trong việc tổ chức, xây dựng, phát triển nghề thẩm định giá

(TBTCO) - Trải qua 20 năm quá trình xây dựng và trưởng thành, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế là tổ chức uy tín, đóng góp tích cực cho sự phát triển ngành thẩm định giá, ngành tài chính và kinh tế - xã hội; đặc biệt trở thành “cánh tay” nối dài của Bộ Tài chính trong quản lý, phát triển nghề thẩm định giá.

Sáng ngày 25/12/2025, Hội Thẩm định giá Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam (2005 - 2025). Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận dự lễ kỷ niệm.

Khẳng định niềm tin về dịch vụ tư vấn định giá và thẩm định giá

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA) Nguyễn Tiến Thỏa cho biết, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, từ chỗ những ngày đầu gặp rất nhiều khó khăn, thách thức: Về tổ chức, về nhân sự; hội viên tham gia không nhiều; phạm vi, lĩnh vực hoạt động hạn chế; vị thế trên thị trường tài chính nói riêng và trong xã hội nói chung còn khá khiêm tốn... nhưng có thể khẳng định Hội Thẩm định giá Việt Nam đã phát triển trở thành một tổ chức xã hội - nghề nghiệp thẩm định giá lớn mạnh về tổ chức, rộng lớn về phạm vi, lĩnh vực hoạt động, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, của Điều lệ Hội và của Bộ Tài chính giao.

Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam Nguyễn Tiến Thỏa phát biểu khai mạc.

Vì thế, VVA đã trở thành một địa chỉ tin cậy, có uy tín, có thương hiệu được xã hội ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực hoạt động dịch vụ tư vấn định giá và thẩm định giá theo quy định của pháp luật; trở thành “cánh tay” nối dài của Bộ Tài chính trong quản lý, phát triển nghề thẩm định giá, như: phản biện, góp ý, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về thẩm định giá; đào tạo nguồn lực cho ngành nghề thẩm định giá... Đồng thời cũng trở thành “cầu nối” hữu hiệu về lĩnh vực thẩm định giá giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức, cá nhân hành nghề thẩm định giá và ngược lại.

Trong giai đoạn 2024 - 2025, Hội đã để lại dấu ấn lớn khi tham gia góp ý sâu rộng cho Luật Đất đai 2024 và Luật Giá 2023. Một thành tựu tiêu biểu là việc Hội đã bảo vệ thành công quan điểm đưa "phương pháp thặng dư" vào định giá đất.

Theo VVA, trải qua hai thập kỷ, từ một tổ chức nhỏ, VVA đã phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng. Đến năm 2025, số lượng hội viên tổ chức đã tăng hơn 140%, hội viên cá nhân tăng gần 300%, từ con số 77 hội viên năm 2005 lên đến 253 hội viên năm 2025. Đây không chỉ là những con số tăng trưởng đơn thuần, mà là minh chứng cho sức sống và sự cần thiết của Hội đối với sự phát triển của thị trường tài chính và bất động sản Việt Nam.

Không những vậy, xác định con người là giá trị cốt lõi, VVA luôn đặt công tác đào tạo và bồi dưỡng kiến thức lên hàng đầu. Số lượng học viên tham gia các lớp đào tạo cập nhật kiến thức Thẩm định giá, bồi dưỡng nghiệp vụ không ngừng tăng trưởng qua các năm khi năm 2008 chỉ có 223 học viên, đến năm 2015 có 294 học viên, nhưng đến năm 2025 đã có tới 1.400 học viên. Tổng cộng, sau 13 năm, Hội đã mở được 179 lớp học và đào tạo được hơn 8.800 học viên trong lĩnh vực thẩm định giá...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh, với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thẩm định giá, Bộ Tài chính ghi nhận sự đóng góp của VVA trong tham gia ý kiến xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật mà trọng tâm là những vấn đề về giá và thẩm định giá; đồng thời Bộ Tài chính cũng đánh giá cao những kiến nghị, đề xuất của Hội nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thẩm định giá, hướng tới sự phát triển lành mạnh và ổn định của ngành nghề thẩm định giá.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành thẩm định giá, VVA cũng có nhiều đóng góp thể hiện qua số lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng được mở tăng hàng năm, điều này cho thấy chất lượng và uy tín của Hội trong lĩnh vực này được khẳng định.

VVA đã có nỗ lực, cố gắng trong các công tác khác như hợp tác quốc tế, đẩy mạnh truyền thông về thẩm định giá… cũng như việc cảnh báo, khuyến nghị các doanh nghiệp hội viên tuân thủ và chấp hành, thực hiện tốt các quy định pháp luật về thẩm định giá.

Với các hoạt động hiệu quả trên, Thứ trưởng Lê Tấn Cận khẳng định, Hội Thẩm định giá Việt Nam trong 20 năm qua cũng thể hiện tốt vai trò là “cánh tay nối dài” của Bộ Tài chính trong việc quản lý, giám sát hoạt động nghề nghiệp thẩm định giá.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Chú trọng ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động thẩm định giá

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, năm 2025 là năm Việt Nam đánh dấu những bước chuyển mình quan trọng khi cả nước đang trong quá trình nỗ lực thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cùng với đó là sự quyết tâm Việt Nam trong việc tăng tốc và bứt phá để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Trong giai đoạn tới, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị VVA tiếp tục phát huy những thành công của quá trình hoạt động 20 năm qua, tiếp tục kiên trì xây dựng và phát triển Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của ngành nghề thẩm định giá, ngành tài chính và sự phát triển chung của đất nước.

Hội cần tập trung tiếp tục tập hợp trí tuệ của toàn Hội, chủ động rà soát, phát hiện những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về thẩm định giá; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động thẩm định giá, nhất là Hệ thống Chuẩn mực Thẩm định giá Việt Nam.

Bên cạnh đó, cần chủ động trong việc liên kết, đoàn kết hội viên, hỗ trợ hoạt động cho các hội viên để thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội; vận động, khuyến khích, giám sát để hội viên nghiêm túc chấp hành pháp luật về thẩm định giá; coi trọng và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ thẩm định giá, hạn chế rủi ro; nghiên cứu, đề xuất cơ chế kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh khi thực hiện cung cấp dịch vụ thẩm định giá cả về chất lượng dịch vụ, giá dịch vụ... Đây là những yêu cầu phải được đặc biệt coi trọng bởi là chìa khóa đưa đến niềm tin của xã hội và thành công hay thất bại của ngành nghề.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về thẩm định giá, hoạt động hội thảo chuyên đề, truyền thông về ngành nghề thẩm định giá, đẩy mạnh truyền thông, tăng cường hợp tác quốc tế và hội nhập… từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ thẩm định giá, cũng như để xã hội thấy rõ vai trò và nhìn nhận đúng bản chất hoạt động của dịch vụ thẩm định giá.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các cá nhân.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho hay, trong giai đoạn mới đòi hỏi tất cả các ngành, lĩnh vực trong đó có ngành tài chính, thẩm định giá đều phải chú trọng đến việc ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của mình. Trong lĩnh vực thẩm định giá, công nghệ, dữ liệu, số hóa và trí tuệ nhân tạo cũng đang trở thành những yếu tố tạo ra những tác động sâu rộng, làm biến đổi cả giá trị tài sản và cách thức thực hiện. Do đó, trong những năm tiếp theo, VVA và các hội viên cần nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo vào hoạt động thẩm định giá.

"Đây cũng được xem là xu thế tất yếu để tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực thẩm định giá thay thế các phương thức thẩm định giá truyền thống như hiện nay, giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu suất hoạt động, giảm chi phí, nhân sự và theo kịp sự phát triển chung của xu thế thế giới" - Thứ trưởng Lê Tấn Cận nêu rõ./.