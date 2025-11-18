Các quỹ ETF sẵn sàng tái phân bổ mạnh nếu thị trường Việt Nam được nâng hạng

(TBTCO) - Việt Nam đang tiến gần hơn đến mốc nâng hạng khi FTSE Russell công bố lộ trình rà soát chi tiết trước kỳ đánh giá năm 2026. Nếu được nâng hạng, các quỹ ETF mô phỏng chỉ số FTSE được dự báo sẽ tăng mạnh tỷ trọng đầu tư vào Việt Nam, với dòng vốn ước tính hàng trăm triệu USD.

Theo phân tích của Chứng khoán ACB (ACBS), ngày 10/11/2025, FTSE Russell đã công bố văn bản giải đáp câu hỏi thường gặp liên quan đến quá trình phân loại thị trường Việt Nam từ nhóm cận biên (Frontier) sang thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging). Đây được xem là bước làm rõ đầu tiên về lộ trình kỹ thuật, cơ chế đánh giá và các yếu tố mà Việt Nam cần hoàn tất trước kỳ rà soát quan trọng trong năm 2026.

Theo ACBS, nếu tiến độ cải thiện thị trường được duy trì, Việt Nam có thể chính thức được FTSE nâng hạng trong kỳ đánh giá tháng 9/2026. Khi đó, Việt Nam sẽ được loại hoàn toàn khỏi rổ chỉ số thị trường cận biên và được thêm vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp. Thông báo chi tiết dự kiến được FTSE Russell công bố sau ngày 21/8/2026.

Quá trình thực hiện việc loại Việt Nam khỏi rổ Frontier Index sẽ diễn ra một lần duy nhất trong tháng 9/2026. Trong khi đó, việc đưa Việt Nam vào rổ chỉ số thị trường mới nổi thứ cấp sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn, với lộ trình chính thức được FTSE công bố sau kỳ đánh giá tạm thời vào tháng 3/2026.

“Đây là cột mốc quan trọng, bởi FTSE sẽ đánh giá mức độ cải thiện khả năng kết nối của thị trường Việt Nam với các tổ chức môi giới chứng khoán toàn cầu – yếu tố then chốt để đảm bảo các quỹ thụ động có thể mô phỏng rổ chỉ số một cách hiệu quả” - bà Ngô Thanh Thảo, Chuyên gia từ ACBS khẳng định.

Song song với tiến trình kỹ thuật, chuyên gia từ ACBS cũng nhấn mạnh rằng, danh mục chỉ số FTSE liên quan sẽ thay đổi đáng kể khi Việt Nam được nâng hạng. Theo đó, FTSE All-World dự kiến bổ sung Việt Nam với tỷ trọng 0,02%, FTSE Emerging All Cap bổ sung 0,34%, FTSE Emerging thêm 0,22% và FTSE Global All Cap thêm 0,04%. Trong khi đó, FTSE Frontier sẽ loại hoàn toàn Việt Nam khỏi chỉ số. Danh sách cổ phiếu Việt Nam có khả năng lọt vào FTSE Global All Cap Index được xây dựng dựa trên kết quả kinh doanh đến ngày 31/12/2024; tuy nhiên, danh mục chính thức chỉ được công bố trong kỳ đánh giá tháng 9/2026, sau khi FTSE hoàn tất quá trình rà soát lại dữ liệu và kiểm chứng tiêu chí.

Từ những thay đổi về chỉ số, ACBS còn đưa ra ước tính về dòng vốn mới chảy vào Việt Nam từ các quỹ ETF mô phỏng theo các chỉ số FTSE. Đáng chú ý nhất là quỹ Vanguard FTSE Emerging Markets - quỹ ETF có quy mô tài sản lớn nhất trong nhóm liên quan, với 105,5 tỷ USD tài sản ròng tính đến ngày 10/11/2025.

Do quỹ này mô phỏng chỉ số FTSE Emerging All Cap, với tỷ trọng dự phóng 0,34% dành cho Việt Nam, ACBS tính toán rằng riêng quỹ Vanguard có thể phân bổ khoảng 358,5 triệu USD vào thị trường Việt Nam sau khi nâng hạng có hiệu lực. Tổng hợp dòng vốn từ nhóm các quỹ ETF khác mô phỏng bộ chỉ số FTSE, ACBS ước tính Việt Nam có thể đón thêm khoảng 435,4 triệu USD trong giai đoạn đầu của quá trình nâng hạng./.