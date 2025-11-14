Kỳ vọng nâng hạng và lợi nhuận quý III giữ nhịp thị trường

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán tháng 10 ghi nhận nhịp điều chỉnh khi VN-Index lùi về vùng 1.639 điểm trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ. Dù vậy, kỳ vọng từ việc nâng hạng, nền tảng vĩ mô tích cực và lợi nhuận quý III tăng mạnh tiếp tục giữ nhịp cho thị trường, trong khi áp lực bán ròng từ khối ngoại đã hạ nhiệt so với tháng trước.

Theo phân tích từ Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), thị trường chứng khoán trong tháng 10 ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét. Theo đó, tại thời điểm đầu tháng 10, VN-Index bật tăng lên khoảng 1.766 điểm, nhưng xu hướng chốt lời và tâm lý thận trọng vào cuối tháng khiến chỉ số điều chỉnh, đóng cửa ngày 31/10/2025 tại 1.639,65 điểm, giảm 1,33 % so với tháng trước. Đây là giai đoạn “trũng thông tin”, khiến giao dịch có phần dè dặt hơn so với tháng 9.

Động lực nâng đỡ thị trường đến từ 3yếu tố chính. Thứ nhất, FTSE Russell đã thông báo nâng hạng thị trường Việt Nam lên nhóm “mới nổi thứ cấp”, qua đó củng cố kỳ vọng về dòng vốn trung và dài hạn, dù việc nâng hạng còn phụ thuộc vào kỳ rà soát tháng 3/2026.

Thứ hai, các chỉ số kinh tế vĩ mô duy trì tăng trưởng tích cực, còn kết quả kinh doanh quý III/2025 ghi nhận cải thiện rõ rệt khi lợi nhuận sau thuế của nhóm VN-Index tăng 27,6 % so với cùng kỳ, trong khi toàn thị trường tăng hơn 35,1 %. Những yếu tố này giúp mặt bằng định giá trở nên hấp dẫn hơn, tạo nền tảng hỗ trợ cho thị trường trong các quý tới.

Tuy nhiên, bước sang tháng 11, thị trường có thể đối mặt với một số rủi ro mới, gồm tỷ giá USD/VND duy trì ở mức cao, giá vàng tăng, mặt bằng lãi suất huy động nhích lên và áp lực bán ròng kéo dài từ khối ngoại. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tâm lý và dòng tiền ngắn hạn.

Về định giá, hệ số P/E tháng 10 dao động trong vùng 15 - 16,5 lần trước khi giảm mạnh xuống 13,91 lần, thấp hơn 9,69 % so với tháng trước và chiết khấu hơn 10 % so với trung bình 5 năm. Hệ số P/B đạt 1,96 lần, giảm 4,29 %. Trong kịch bản tích cực, hệ số P/E có thể mở rộng lên vùng 13,5 - 15.x lần khi VN-Index vận động quanh mốc 1.550 - 1.770 điểm, song vẫn cần thêm tín hiệu từ dòng tiền và môi trường vĩ mô.

Thanh khoản thị trường giảm 2,06 % so với tháng 9, với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 36.814 tỷ đồng/ngày. Tâm lý thận trọng khiến nhà đầu tư hạn chế giao dịch, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chờ đợi thêm thông tin từ kỳ rà soát nâng hạng vào tháng 3/2026. Trên sàn HoSE, nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục là lực mua đối trọng, mua ròng hơn 22.195 tỷ đồng; ngược lại, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài bán ròng hơn 11.121 tỷ đồng.

Thị trường cũng ghi nhận sự mở rộng của tệp nhà đầu tư. Theo VSD, tháng 10 có thêm 310.948 tài khoản giao dịch mới - mức cao nhất từ tháng 8/2024, chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân trong nước. Tính đến cuối tháng 10, tổng số tài khoản chứng khoán vượt 11,3 triệu, hoàn thành sớm mục tiêu của Chính phủ đặt ra đến năm 2030. Dư nợ margin quý III/2025 đạt 368.808 tỷ đồng, tăng 24,12 % so với quý trước; trong khi số dư tiền gửi của nhà đầu tư đạt 139.107 tỷ đồng, tăng 26,19 %, cho thấy dòng tiền chờ giải ngân vẫn khá dồi dào.

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, với tổng giá trị hơn 24.151 tỷ đồng trên cả 3 sàn, giảm 10,4 % so với tháng 9. Áp lực rút vốn chủ yếu đến từ diễn biến vĩ mô quốc tế, nhưng về trung và dài hạn, dòng tiền ngoại vẫn được kỳ vọng cải thiện nhờ câu chuyện nâng hạng và làn sóng IPO mới. Về giao dịch cổ phiếu, khối ngoại mua ròng mạnh đối với cổ phiếu FPT, GEX và VIC, trong khi tập trung bán ròng đối với cổ phiếu VND, VPB và STB.

Đối với các ETF ngoại, tổng giá trị bán ròng giảm mạnh xuống còn hơn 19,05 triệu USD; Fubon và Premia đều thu hẹp bán ròng, trong khi VNM ETF quay lại mua ròng hơn 12,43 triệu USD. Ở nhóm các ETF nội, áp lực rút vốn giảm đáng kể, chỉ còn hơn 1,5 triệu USD; ETF Diamond, Finlead và SSI ETF đều ghi nhận lực mua ròng trở lại.

Xét theo nhóm ngành, thị trường ghi nhận độ rộng cân bằng với 11/19 ngành tăng điểm. Viễn thông, công nghệ thông tin và du lịch - giải trí dẫn đầu về hiệu suất, trong khi ô tô - phụ tùng và dịch vụ tài chính giảm sâu hơn 10%.

Về dòng tiền, nhà đầu tư trong nước tăng giải ngân vào nhóm ngân hàng và dịch vụ tài chính, còn khối ngoại chuyển hướng sang các ngành hàng và dịch vụ công nghiệp, công nghệ thông tin, phản ánh sự khác biệt trong khẩu vị rủi ro giữa hai nhóm nhà đầu tư.