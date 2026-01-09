Chứng khoán phái sinh ngày 9/1: Dòng tiền sôi động, chênh lệch âm mở rộng khi áp lực điều chỉnh gia tăng

(TBTCO) - Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tăng mạnh 24,5% so với phiên trước. Dòng tiền sôi động trên sàn chứng khoán phái sinh trong bối cảnh chỉ số VN30-Index điều chỉnh.

Trong phiên giao dịch ngày 9/1, thị trường cơ sở biến động mạnh đã tác động rõ nét lên diễn biến của thị trường chứng khoán phái sinh. VN30-Index mở cửa trong sắc xanh, tăng khoảng 10 điểm ngay đầu phiên nhờ dòng tiền lớn tiếp tục duy trì tại nhóm cổ phiếu ngân hàng và năng lượng.

Đà tăng nhanh chóng suy yếu khi dòng tiền thể hiện sự phân hóa rõ rệt, đặc biệt tại nhóm ngân hàng, với STB và HDB chịu áp lực bán, kéo theo chỉ số thu hẹp đà tăng và đảo chiều giảm nhẹ dưới tham chiếu về cuối phiên sáng. Áp lực chốt lời cũng gia tăng tại các nhóm sản xuất, bán lẻ và hàng không, khiến thanh khoản phiên sáng duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, dòng tiền phiên chiều tiếp tục cải thiện khi BID và VCB tăng xấp xỉ 6%, giúp VN30-Index đảo chiều lấy lại sắc xanh. Sự phục hồi của các cổ phiếu ngân hàng như MBB, TCB và CTG tiếp tục góp thêm điểm tăng cho chỉ số chung. Tuy nhiên, áp lực bán mạnh tại nhóm cổ phiếu Vingroup đã khiến VN30-Index đảo chiều giảm nhanh gần 20 điểm chỉ trong ít phút trước phiên ATC.

Dù mức giảm được thu hẹp trong phiên ATC khi thị trường lấy lại trạng thái cân bằng, VN30-Index vẫn đóng cửa tại 2.066,21 điểm, giảm 7,82 điểm, với 12 mã tăng và 17 mã giảm. Thanh khoản sôi động với giá trị giao dịch toàn thị trường ở mức cao, khoảng 24.350 tỷ đồng, chiếm 62% giao dịch toàn sàn HOSE.

Giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng vọt trong phiên 9/1

Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai VN30 đồng loạt giảm điểm với mức giảm sâu hơn so với chỉ số cơ sở, phản ánh tâm lý thận trọng gia tăng của nhà đầu tư. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch hợp đồng phái sinh tăng mạnh 24,5% so với phiên trước.

Hoạt động giao dịch và đặt cược ngắn hạn diễn ra sôi động trong bối cảnh chỉ số VN30-Index điều chỉnh. Giá hợp đồng giảm mạnh hơn đã kéo theo chênh lệch âm nới rộng, thể hiện kỳ vọng thận trọng hơn của nhà đầu tư phái sinh đối với diễn biến ngắn hạn của VN30.

Diễn biến giảm sâu của hợp đồng tương lai đi kèm thanh khoản gia tăng cho thấy dòng tiền đang ưu tiên các chiến lược phòng ngừa rủi ro và đầu cơ ngắn hạn, thay vì mở rộng các vị thế mua mới. Thị trường tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ của VN30 khi tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế.