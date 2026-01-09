Hoàn thiện khung pháp lý giám sát thị trường chứng khoán, đáp ứng yêu cầu nâng hạng lên thị trường mới nổi

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 138/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung các quy định về giám sát giao dịch và giám sát tuân thủ trên thị trường chứng khoán, nhằm bảo đảm sự đồng bộ với Luật số 56/2024/QH15, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ nhà đầu tư và đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường trong giai đoạn Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 138/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 95/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 06/2022/TT-BTC ngày 8/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và công ty con.

Thông tư số 138/2025/TT-BTC được ban hành nhằm điều chỉnh cho phù hợp, đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành (Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024) với mục tiêu tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giám sát giao dịch, giám sát tuân thủ trên thị trường chứng khoán, góp phần thúc đẩy thị trường hoạt động hiệu quả, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các chủ thể tham gia thị trường, đáp ứng với yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới khi thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell công bố nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng thay đổi phương thức của một số báo cáo bằng hình thức điện tử (bỏ hình thức nộp báo cáo giấy) góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán theo Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 14/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2024 - 2025.

Thông tư số 138/2025/TT-BTC được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố kỷ cương thị trường và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Ảnh: Đức Thanh

Theo đó, Thông tư bổ sung thêm đối tượng “Công ty con của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam” vào đối tượng và chủ thể giám sát giao dịch và giám sát tuân thủ để phù hợp với quy định tại Luật số 56/2024/QH15.

Thông tư bổ sung quy định về nguyên tắc tổ chức công tác giám sát giao dịch chứng khoán nhằm phân định, làm rõ công tác tổ chức giám sát giao dịch theo quy định tại Luật Chứng khoán, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ cho công tác giám sát giao dịch chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và công ty con, các thành viên giao dịch trong tổ chức.

Thông tư bổ sung quy định để nâng cao vai trò phối hợp giám sát của thành viên giao dịch và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trong việc đưa ra cảnh báo về các chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có biến động bất thường đối với thị trường và nhà đầu tư; đồng thời, bổ sung quyền và nghĩa vụ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trong việc giám sát giao dịch liên thị trường để phù hợp với thực tiễn triển khai, đẩy mạnh hiệu quả trong công tác giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Thông tư bổ sung quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các hành vi vi phạm về giao dịch chứng khoán; đồng thời hướng dẫn về định dạng dữ liệu, phương tiện trao đổi dữ liệu số giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để đảm bảo thống nhất trong quá trình triển khai cung cấp thông tin, dữ liệu.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và công ty con vào nội dung giám sát tuân thủ đối với đơn vị này.

