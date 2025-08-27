Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường trao đổi công tác về giám sát thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Ngày 25/8/2025, tại Seoul, Hàn Quốc, Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), và Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC).

Buổi làm việc nằm trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giám sát thị trường chứng khoán, triển khai và vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán mới tại Việt Nam an toàn, hiệu quả, cung cấp nhiều tiện ích mới phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; tạo tiền đề phát triển các sản phẩm tài chính mới đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phát biểu cảm ơn lãnh đạo FSC và SFC đã dành thời gian đón tiếp và làm việc với Đoàn; đồng thời đã đồng hành, hợp tác nhiệt tình, thực chất, hiệu quả với Bộ Tài chính trong việc phát triển thị trường tài chính tại Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (trái) và Phó chủ tịch FSC Dae-young Kwon. Ảnh: SSC

Thứ trưởng cũng đã thông tin tới lãnh đạo FSC và SFC về tình hình phát triển kinh tế, cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã không ngừng phát triển và ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Ngày 5/5 vừa qua, Hệ thống công nghệ thông tin mới đã đi vào hoạt động ổn định, thông suốt và hứa hẹn mang lại bước tiến quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán.

Để phát triển thị trường hơn nữa, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư trong và ngoài nước, Đoàn công tác đã đề xuất FSC và SFC tiếp tục nâng cao tinh thần hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt trong nội dung xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về tài sản mã hóa, hoàn thiện các quy định trong lĩnh vực giám sát qua Hệ thống công nghệ thông tin mới, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường.

Về phía FSC, ông Dae-young Kwon bày tỏ vui mừng khi Hệ thống Công nghệ thông tin mới đã được vận hành thành công tại thị trường chứng khoán Việt Nam; đồng thời, mong muốn các đơn vị liên quan của hai bên tiếp tục hợp tác trên nhiều hoạt động, để mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp, lãnh đạo FSC khẳng định sẵn sàng tiếp tục cử các chuyên gia sang Việt Nam để tư vấn xây dựng chính sách và hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản lý, giám sát thị trường chứng khoán và lĩnh vực tài sản số; đồng thời tiếp nhận cán bộ Việt Nam sang học tập, trao đổi và đào tạo thực tiễn tại Hàn Quốc. Đây được coi là bước đi thiết thực, góp phần hỗ trợ Việt Nam trong quá trình nâng cao năng lực quản lý, giám sát thị trường chứng khoán, cũng như chuẩn bị cho sự hình thành và phát triển của thị trường tài sản số trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Phó Chủ tịch FSC Dae-young Kwon, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương chụp ảnh cùng thành viên Đoàn tại buổi làm việc. Ảnh: SSC

Buổi làm việc đã diễn ra trong không khí cởi mở, xây dựng và hữu nghị, thể hiện quyết tâm của cả hai bên trong việc tăng cường hợp tác tài chính - chứng khoán Việt Nam - Hàn Quốc. Kết quả của chuyến công tác không chỉ mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam trong quá trình vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới, mà còn mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam và hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường trong thời gian tới./.