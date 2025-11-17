Đề án kinh tế nhà nước và quyết định nâng hạng giúp gia tăng sức hút của thị trường Việt Nam

(TBTCO) - Các bước cải cách khu vực kinh tế nhà nước cùng với lộ trình nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn FTSE đang trở thành hai động lực quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Giới phân tích cho rằng, sự kết hợp này có thể nâng mức độ minh bạch, thúc đẩy dòng vốn và củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn của thị trường.

Theo phân tích từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, các chuyển động chính sách thời gian gần đây cho thấy Chính phủ đang thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả của mô hình tăng trưởng. Đề án phát triển kinh tế nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả hiện được Chính phủ và Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng, được đánh giá là bước đi quan trọng để làm rõ lại nội hàm của kinh tế nhà nước và khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN), vốn là hai khái niệm đôi khi bị sử dụng lẫn lộn. Việc phân định rõ ràng hơn được kỳ vọng giúp nâng hiệu quả sử dụng tài sản công, hạn chế thất thoát nguồn lực và tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào những lĩnh vực mà nhà nước không cần thiết phải nắm giữ chi phối.

Từ góc nhìn thị trường, các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định rằng, nếu nghị quyết liên quan đến đề án này được ban hành, môi trường chính sách có thể trở nên minh bạch và nhất quán hơn, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến định hướng dài hạn của Việt Nam trong phát triển kinh tế thị trường. Cải cách DNNN được nhiều tổ chức phân tích xem là một phần quan trọng trong tiến trình hoàn thiện thể chế kinh tế, đồng thời có khả năng tạo hiệu ứng tích cực đối với kỳ vọng nâng hạng thị trường trong thời gian tới.

Song song với các cải cách thể chế, động lực liên quan đến nâng hạng thị trường cũng trở nên đáng chú ý sau khi FTSE Russell công bố kế hoạch phân loại Việt Nam từ nhóm thị trường cận biên (Frontier) sang thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) trong bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (GEIS).

Theo lộ trình do FTSE đưa ra, việc loại Việt Nam khỏi chỉ số Frontier dự kiến sẽ thực hiện trong một đợt, còn việc thêm vào GEIS sẽ diễn ra theo nhiều giai đoạn và có thể có hiệu lực từ kỳ đánh giá tháng 9/2026, tùy thuộc vào kết quả đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026. Việc phê duyệt cuối cùng sẽ căn cứ trên dữ liệu và tham vấn thị trường, trước khi được Hội đồng Quản trị Chỉ số của FTSE Russell quyết định.

Danh mục cổ phiếu Việt Nam được FTSE xem xét dựa trên dữ liệu 31/12/2024 gồm nhóm vốn hóa lớn như HPG, VCB, VIC, VHM; nhóm mid-cap như MSN, SAB, VNM; và nhiều mã vốn hóa nhỏ thuộc các lĩnh vực khác nhau. Các ước tính trọng số cho thấy Việt Nam có thể chiếm 0,04% trong FTSE Global All Cap, 0,02% trong FTSE All-World, và từ 0,22% đến 0,34% trong các chỉ số thuộc nhóm thị trường mới nổi. Dù các tỷ trọng này còn khá nhỏ trong chỉ số toàn cầu, chúng vẫn có thể thu hút một lượng đáng kể dòng vốn thụ động khi tái cơ cấu danh mục diễn ra.

Cùng với đó, FTSE cũng xây dựng các bộ chỉ số thử nghiệm như FTSE All-World Incl Vietnam hay FTSE Emerging All Cap Incl Vietnam nhằm giúp các quỹ mô phỏng và đánh giá tác động tiềm năng trước khi Việt Nam chính thức được nâng hạng. Những bộ chỉ số này chưa có tác động trực tiếp đến dòng vốn, nhưng đóng vai trò tham chiếu quan trọng cho quá trình chuẩn bị về mặt kỹ thuật của các nhà đầu tư tổ chức. Kỳ đánh giá tháng 9/2026, dự kiến công bố từ ngày 21/8/2026, sẽ có ý nghĩa then chốt khi tất cả cổ phiếu Việt Nam sẽ được xem xét như các mã mới và phải đáp ứng đầy đủ tiêu chí về quy mô, thanh khoản và khả năng tiếp cận.

Nhìn chung, giới phân tích đánh giá rằng, quá trình cải cách DNNN kết hợp với lộ trình nâng hạng thị trường theo tiêu chuẩn FTSE có thể trở thành hai yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm tới. Sự kết hợp này được kỳ vọng góp phần hoàn thiện cấu trúc thị trường, gia tăng tính minh bạch và tạo nền tảng thu hút dòng vốn dài hạn khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng.