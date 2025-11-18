Ngày 18/11: Giá cao su tại châu Á đồng loạt tăng ở các kỳ hạn chủ chốt

Giá cao su hôm nay (18/11) trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á tiếp tục xu hướng tăng. Trong khi đó, Mexico áp thuế vĩnh viễn đối với cao su tổng hợp Trung Quốc nhằm bảo vệ ngành sản xuất nội địa. Trong nước, giá cao su duy trì xu hướng ổn định tại hầu hết các doanh nghiệp sản xuất và thu mua.

Giá cao su hôm nay tiếp tục xu hướng tăng. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 tiếp đà tăng 0,6% (0,39 Baht) lên mức 67,68 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 0,3% (0,9 Yên) lên mức 322 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,1% (15 Nhân dân tệ) lên mức 15.230 Nhân dân tệ/tấn.

Chính phủ Mexico đã áp thuế vĩnh viễn đối với các mặt hàng cao su tổng hợp chuyên dụng nhập khẩu từ Trung Quốc, sau khi xác định lượng hàng giá rẻ tăng mạnh đã gây tổn hại cho nhà sản xuất duy nhất trong nước. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mexico đang tăng cường biện pháp phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ ngành nội địa và xử lý căng thẳng kinh tế ngày càng gia tăng với Bắc Kinh.

Bộ Kinh tế Mexico cho biết, sản phẩm bị áp thuế là cao su styrene butadiene styrene, sẽ chịu mức phí cụ thể 0,8324 USD/kg. SBS là loại cao su nhiệt dẻo được tạo thành từ styrene và butadiene, có tính đàn hồi như cao su nhưng có thể nóng chảy và tái tạo hình dạng như nhựa. Nhờ đó, nó được ứng dụng rộng rãi trong đế giày, keo dán, vật liệu lợp mái và nhựa đường chịu nhiệt.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 - 409 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.