Ngày 15/11: Giá cao su biến động trái chiều

Kết thúc tuần giao dịch, giá cao su trên thị trường thế giới biến động trái chiều, khi tiếp đà tăng tại Thái Lan, giảm tại thị trường Trung Quốc. Trong nước, giá cao su duy trì mức ổn định.

Thu hoạch mủ cao su

Thị trường thế giới

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 tại Thái Lan kết thúc phiên giao dịch ngày 14/11 tăng 1,1% (0,76 baht) lên mức 67,29 baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 gần như đi ngang mức 321 yen/kg. Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,46% xuống 15.215 nhân dân tệ/tấn.

So với cuối tuần trước, giá cao su Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc thay đổi tương ứng (+2%), (+4%), (+1%).

Giá cao su Nhật Bản đi ngang nhưng vẫn ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp khi đồng yen yếu, theo Reuters.

Trên Sở Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 4/2026 tăng nhẹ 1 yen, tương đương 0,31%, lên 324,5 yen (2,15 USD)/kg. Tính chung cả tuần, hợp đồng này đã tăng 3,67%.

Tại Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 12 trên sàn SICOM giảm 0,4%, còn 172,3 cent Mỹ/kg.

Thị trường trong nước

Giá tiếp tục bình ổn trong sáng 15/11. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 – 399 đồng/TSC (loại 2-loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 – 409 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Tương tự, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC. Tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.