Ngày 15/11: Giá lúa khởi sắc, gạo ít biến động

Phiên giao dịch cối tuần, giá lúa các loại khởi sắc, giá gạo ít biến động, giao dịch mua bán ít. Trên thị trường thế giới, giá gạo Thái Lan giảm xuống mức thấp nhất trong 18 năm do nhu cầu yếu và nguồn cung tăng mạnh sau vụ mùa mới.

Giá lúa khởi sắc trong phiên giao dịch sáng 15/11

Thị trường trong nước

Ghi nhận tại các địa phương giá gạo các loại ít biến động, giao dịch mua bán ít.

Tại An Giang, Lấp Vò, Sa Đéc (Đồng Tháp), An Cư - Đồng Tháp giao dịch mua bán trầm lắng, giá ổn định.

Thị trường khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng không ngoại lệ. Cụ thể, gạo nguyên liệu OM 380 ổn định ở mức 7.200 – 7.300 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 ở mức 8.700 – 8.900 đồng/kg; gạo IR 50404 duy trì ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo OM 5451 ở mức 7.950 – 8.100 đồng/kg; gạo IR 504 đang ở mức 7.600 – 7.700 đồng/kg; gạo Sóc dao động ở mức 7.600 – 7.800 đồng/kg; gạo CL 555 ở mức 7.600 – 7.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 hiện ở mức 8.400 - 8.600 đồng/kg;…

Tại các chợ dân sinh, mặt hàng gạo các loại cũng bình ổn. Cụ thể, gạo Nàng Nhen hiên ở mức cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo thường hiện ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Hương Lài niêm yết 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp không đổi so với hôm qua. Cụ thể, nếp IR 4625 (khô) hiện ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi hiện ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp 3 tháng khô hiện ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Riêng mặt hàng phụ phẩm tăng nhẹ. Cụ thể, giá tấm OM 5451 tiếp tăng 100 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 7.300 – 7.400 đồng/kg; giá trấu hiện ở mức 1.700 – 1.800 đồng/kg.

Đối với thị trường lúa, ghi nhận tại nhiều địa phương, giá vững, nguồn lúa cắt còn ít lại, nhu cầu mua yếu. Tại An Giang, giao dịch lúa có khá hơn, thị trường mua bán khởi sắc hơn đầu tuần.

Tại Cần Thơ, Đồng Tháp Vĩnh Long, lượng lúa tươi cuối đồng còn lại ít, giao dịch mua bán mới vắng, giá lúa vững. Tại Tây Ninh, nhiều đồng vãn lúa, nhu cầu mua mới ít, giá không biến động nhiều.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay ổn định so với phiên hôm qua. Cụ thể, lúa OM 5451 (tươi) dao động từ 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 18 và Đài Thơm 8 (tươi) trong khoảng 5.800 - 6.000 đồng/kg; giá lúa tươi OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 có giá cao nhất, hiện ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.000 - 5.200 đồng/kg.

Thị trường xuất khẩu

Theo Reuters, thị trường gạo châu Á tuần này tiếp tục ảm đạm, trong đó giá gạo Thái Lan giảm xuống mức thấp nhất trong 18 năm do nhu cầu yếu và nguồn cung tăng mạnh sau vụ mùa mới.

Gạo 5% tấm của Thái Lan ngày 13/11 được chào bán ở mức 335 USD/tấn, giảm nhẹ so với tuần trước và thấp nhất kể từ tháng 10/2007. Nhiều thương nhân cảnh báo giá kéo dài ở vùng thấp đang khiến nông dân cân nhắc giảm diện tích gieo trồng.

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm giữ nguyên ở mức 344 - 350 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm ở mức 350 - 360 USD/tấn. Một thương nhân tại New Delhi cho biết nguồn cung từ vụ mới đang kéo giá nội địa giảm dù Chính phủ đã mua vào lượng lớn để hỗ trợ thị trường. Bangladesh tuần này cũng phê duyệt nhập khẩu 50.000 tấn gạo đồ với giá 355,59 USD/tấn nhằm tăng dự trữ và ổn định giá trong nước.

Tại Việt Nam, VFA cho biết giá gạo 5% tấm duy trì ở mức 415 - 430 USD/tấn, gạo trắng 5% tấm ở 370 - 374 USD/tấn, không đổi so với tuần trước. Tuy nhiên, giao dịch nhìn chung chậm do nhu cầu yếu, dù thương nhân đã giảm giá chào bán./.