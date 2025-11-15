Ngành Thuế mong các hiệp hội ngành nghề, đại lý thuế chung tay hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang kê khai

(TBTCO) - Cục Thuế vừa có Thư ngỏ gửi các Hiệp hội ngành nghề, đại lý thuế, các công ty kế toán, kiểm toán với đề nghị đồng hành, phối hợp cùng cơ quan thuế tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh hiểu rõ pháp luật về quản lý thuế; lợi ích, quy trình, quyền và nghĩa vụ khi chuyển sang phương pháp kê khai.

Cán bộ, công chức thuế xuống tận cơ sở hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai. Ảnh: TL

Thư ngỏ của Cục Thuế cho biết, trong những năm qua, hệ thống thuế Việt Nam không ngừng đổi mới, đại hóa và hoàn thiện cơ chế quản lý thuế nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Những kết quả tích cực đó có sự đồng hành, đóng góp của các hiệp hội, đại lý thuế, các công ty kế toán, kiểm toán.

Thực hiện Luật Quản lý thuế, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 138/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân, Cục Thuế đã trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3389/QĐ-BTC phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” (Đề án 3389).

Để tiếp tục tập trung và tăng cường triển khai các yêu cầu, nhiệm vụ của Đề án 3389 đối với hộ, cá nhân kinh doanh, Cục Thuế đã ban hành Quyết định số 3352/QĐ-CT (Kế hoạch 3352) chỉ đạo toàn ngành Thuế triển khai 60 ngày cao điểm (từ ngày 1/11/2025 đến 30/12/2025) chuyển đổi hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sang kê khai trên phạm vi toàn quốc.

Xác định việc thực hiện Đề án 3389 là một nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương cần vào cuộc đồng bộ để phối hợp với ngành Tài chính thực hiện thành công Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 4/11/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Công văn số 17142/BTC-CT gửi các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026.

Có thể khẳng định, đây là một nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện quản lý thuế theo hướng tự giác, minh bạch và công bằng, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho quá trình số hóa và hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế đối với khu vực hộ, cá nhân kinh doanh.

Để triển khai thành công chiến dịch này, Cục Thuế trân trọng đề nghị sự hỗ trợ và đồng hành của các hiệp hội ngành nghề, đại lý thuế, các công ty kế toán, kiểm toán cùng phối hợp triển khai một số nội dung sau:

Thứ nhất, phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh hiểu rõ pháp luật về quản lý thuế; lợi ích, quy trình, quyền và nghĩa vụ khi chuyển sang phương pháp kê khai;

Thứ hai, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho hộ, cá nhân kinh doanh (miễn phí) tại địa bàn, đặc biệt là nhóm hộ mới tham gia kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử;

Thứ ba, cử chuyên gia, cán bộ kỹ thuật phối hợp (miễn phí) với cơ quan thuế địa phương trong các hoạt động truyền thông, hướng dẫn thực tế, hoặc hỗ trợ xử lý tình huống phát sinh và chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, công cụ hỗ trợ quản lý thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng triển khai đồng bộ trên toàn quốc.

Ngành Thuế ghi nhận sự hợp tác, ủng hộ và tin tưởng rằng với năng lực chuyên môn và sự đồng hành tích cực, trách nhiệm của các hiệp hội, đại lý thuế, công ty kế toán, kiểm toán, chiến dịch 60 ngày cao điểm sẽ đạt kết quả thực chất, giúp khu vực hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thuận lợi, minh bạch, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống thuế hiện đại, công bằng, phục vụ người nộp thuế ngày càng tốt hơn./.