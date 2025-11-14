Thuế cơ sở 8 (Tuyên Quang) tuyên truyền chuyển đổi mô hình quản lý thuế với hộ kinh doanh

(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Thuế tỉnh Tuyên Quang, mới đây, Thuế cơ sở 8 đã phối hợp với UBND các xã, hội, đoàn thể tại địa phương tổ chức hội nghị đối thoại, tuyên truyền đến hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thực hiện chuyển đổi từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Đình Điệp - Trưởng Thuế cơ sở 8 nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước chuyển đổi căn bản trong phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh - từ phương pháp khoán sang kê khai, nộp thuế theo thực tế phát sinh, hướng tới mục tiêu minh bạch, công bằng và hiện đại hóa công tác thuế.

Ông Đỗ Đình Điệp - Trưởng Thuế cơ sở 8 phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, xóa bỏ thuế khoán, thiết lập môi trường kinh doanh bình đẳng giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về chuyển đổi số, giảm chi phí, hỗ trợ người nộp thuế, đồng thời nâng cao tuân thủ của người nộp thuế, đảm bảo 100% hộ kinh doanh nắm được thông tin về việc chấm dứt thuế khoán và áp dụng phương pháp kê khai theo doanh thu thực tế từ ngày 1/1/2026.

Các hộ kinh doanh đưa ra các ý kiến thảo luận sôi nổi tại hội nghị, nhiều hộ kinh doanh ủng hộ việc thay thế phương thức “thuế khoán” (tính thuế theo ước tính) sang phương thức kê khai, tự nộp, với doanh thu thực tế...

Cán bộ thuế đối thoại, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ người nộp thuế.

Qua công tác tuyên truyền, đa số hộ kinh doanh đã hiểu rõ lợi ích của phương pháp kê khai, trong đó nổi bật là tính minh bạch, chủ động trong quản lý doanh thu, chi phí và tạo thuận lợi khi mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Nhiều hộ đã đăng ký tự nguyện chuyển đổi sang phương pháp kê khai theo đúng quy định.