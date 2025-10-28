Thuế tỉnh Tuyên Quang chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán

(TBTCO) - Ngày 27/10, Thuế tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” (Đề án 3389) bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Thuế tỉnh đến các điểm cầu Thuế cơ sở.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Vũ Đình Kiên - Phó trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho rằng, Đề án 3389 là một cuộc cách mạng trong công tác quản lý thuế, thể hiện quyết tâm của ngành Thuế trong việc hiện đại hóa, minh bạch hóa hoạt động của hộ kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng. Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức và hành động của toàn thể công chức thuế trên địa bàn tỉnh, khẩn trương chuẩn bị cho việc xóa bỏ phương pháp thuế khoán và áp dụng phương pháp kê khai, tự nộp thuế từ ngày 1/1/2026.

Hội nghị đã thực hiện kiểm điểm, đánh giá công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo Đề án 420/QĐ-TCT trước đây, làm cơ sở rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp cho giai đoạn chuyển đổi sắp tới.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thuế tỉnh Tuyên Quang.

Đại diện các đơn vị Thuế cơ sở đã báo cáo về kết quả thực hiện Đề án 420 và tiến độ triển khai Đề án 3389. Đặc biệt, theo yêu cầu của Thuế tỉnh, các đơn vị đã trình bày đề xuất giải pháp triển khai chi tiết, ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề cốt lõi nhất của địa phương.

Việc tổ chức Hội nghị này khẳng định sự chủ động, quyết liệt của Thuế tỉnh Tuyên Quang trong việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Cục Thuế, đảm bảo Đề án 3389 được triển khai thành công, tạo nền tảng quản lý thuế hiện đại, minh bạch và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, ông Vũ Đình Kiên nhấn mạnh, trước hết, Thuế tỉnh sẽ sớm ban hành Kế hoạch triển khai đồng bộ và chi tiết để cụ thể hóa các nhiệm vụ theo từng giai đoạn và phân công trách nhiệm đến từng đơn vị, cán bộ. Cùng với đó, yêu cầu khẩn trương soạn thảo các văn bản hướng dẫn nội bộ nhằm thống nhất về mặt nghiệp vụ trong toàn ngành, đảm bảo sự đồng nhất trong quá trình chuyển đổi.

Thứ hai, yêu cầu dứt khoát thực hiện thành công Đề án 3389 từ ngày 1/1/2026. Các Thuế cơ sở phải tăng cường rà soát, kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo không sót hộ kinh doanh nào không được quản lý hoặc không chuyển đổi sang phương pháp kê khai. Công tác triển khai phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị, đảm bảo hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước được giao.

Thứ ba, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp. Đây là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng cơ sở thuế, tăng cường tính minh bạch và tạo điều kiện cho hộ kinh doanh phát triển quy mô sản xuất, kinh doanh trong môi trường quản lý hiện đại./.