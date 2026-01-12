Giá vàng hôm nay ngày 12/1: Giá vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới tiếp tục tăng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 12/1 giữ nguyên mặt bằng giá tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, trong khi giá vàng thế giới nhích tăng so với phiên trước.

Giá vàng trong nước

Theo khảo sát của phóng viên, giá vàng trong nước rạng sáng hôm nay ngày 12/1 không có biến động so với rạng sáng ngày 11/1. Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, SJC và PNJ, giá mua - bán vàng miếng tiếp tục được giữ nguyên so với phiên trước, mặt bằng giá giao dịch phổ biến ở mức 157,8 -159,8 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 157,3 triệu đồng/lượng mua vào và 159,8 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với ngày hôm qua.

Diễn biến giá vàng miếng và nhẫn trong nước cập nhật tính đến sáng 12/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn cũng ghi nhận xu hướng đi ngang tại hầu hết các thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 154,3 triệu đồng/lượng mua vào và 156,8 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn hiện ở mức 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 155 - 158 triệu đồng/lượng, không có biến động so với rạng sáng ngày 11/1.

Đối với Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn đạt 156,6 triệu đồng/lượng mua vào và 159,5 triệu đồng/lượng bán ra, tiếp tục đi ngang so với phiên trước. Tại Tập đoàn Phú Quý, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 155 - 158 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều mua và bán.

Giá vàng thế giới

Ghi nhận của phóng viên vào lúc 5 giờ 30 phút sáng (theo giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường thế giới sáng nay tăng thêm 2 USD/ounce so với phiên trước, lên quanh 4.510,8 USD/ounce, tương đương khoảng 144 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí).

So với cách đây một tháng, kim loại quý này đã tăng hơn 210 USD/ounce, tương ứng mức tăng gần 4,9%. Tuy vậy, giá vàng quốc tế hiện vẫn thấp hơn khoảng 15,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Diễn biến giá vàng thế giới. Nguồn: Kitco.

Đà tăng mạnh trong tuần qua đánh dấu tuần tăng thứ năm trong bảy tuần gần nhất của vàng. Diễn biến này phản ánh sự kết hợp giữa bất ổn địa chính trị và những điều chỉnh trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dữ liệu việc làm của Mỹ công bố đúng như dự báo, đã củng cố xu hướng thị trường nghiêng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất, qua đó nhanh chóng đẩy giá vàng vượt mốc 4.500 USD/ounce.

Khảo sát Vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, giới phân tích Phố Wall gần như đồng thuận tuyệt đối về triển vọng tăng giá trong ngắn hạn, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì tâm lý lạc quan. Trong số 16 chuyên gia tham gia khảo sát, có tới 14 người (88%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục đi lên trong tuần tới, chỉ một người cho rằng giá giảm và một ý kiến dự báo đi ngang. Ở cuộc thăm dò trực tuyến với 268 phiếu bầu, 69% nhà đầu tư nhỏ lẻ kỳ vọng giá vàng tăng, 16% dự đoán giảm và 15% cho rằng thị trường sẽ tích lũy.

Theo các nhà phân tích, những yếu tố hỗ trợ vàng trong năm 2025 vẫn tiếp tục hiện diện trong năm 2026, bao gồm hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, căng thẳng địa chính trị tại Ukraine, Gaza và Venezuela, đồng USD suy yếu cùng triển vọng lãi suất giảm. Trong bối cảnh đó, vàng tiếp tục được xem là kênh trú ẩn an toàn của nhà đầu tư.