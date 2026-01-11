Thuế tỉnh Thái Nguyên lập “cột mốc mới” trong thu ngân sách nhà nước

(TBTCO) - Năm 2025, Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách nhà nước đạt 25.564 tỷ đồng, bằng 125% dự toán pháp lệnh, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Số thu nội địa trên đã nâng tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt mốc 29.000 tỷ đồng. Đây là cột mốc mới trong thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Hành trình không ngừng nỗ lực, đổi mới

Thuế tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Trần Thanh Hải cho biết, năm 2025, Thuế tỉnh Thái Nguyên không chỉ thực hiện thành công việc sắp xếp bộ máy, sớm đưa tổ chức đi vào vận hành ổn định và thông suốt, mà còn chuyển hóa sức mạnh của sự đoàn kết thành những kết quả đáng tự hào.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên trao bằng khen của UBND tỉnh cho Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai công tác, năm vừa qua là một hành trình không ngừng nỗ lực, đổi mới và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao của Thuế tỉnh Thái Nguyên. Hành trình ấy được ghi dấu bằng những cột mốc quan trọng - nơi hội tụ trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết của tập thể, cán bộ, công chức toàn đơn vị.

Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của toàn đơn vị cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Cục Thuế và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 31/12/2025, Thuế tỉnh Thuế Thái Nguyên thu ngân sách nhà nước đạt 25.564 tỷ đồng, bằng 125% dự toán pháp lệnh, bằng 108% dự toán tỉnh giao, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Số thu trên góp phần đưa tổng số thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh chạm mốc 29.000 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2024 thực hiện.

Tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật Thuế tỉnh Thái Nguyên đạt được trong năm 2025 - một năm có nhiều biến động lớn về sắp xếp, tổ chức bộ máy, cùng với đó là những khó khăn, thách thức do thiên tai, bão lũ và các yếu tố khách quan khác tác động đến công tác quản lý thu, nộp ngân sách nhà nước.

“Giai đoạn 2021 - 2025 nói chung, đặc biệt là số thu năm 2025, Thuế tỉnh Thái Nguyên đạt được là rất ấn tượng. Điều này thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Thuế tỉnh Thái Nguyên trong việc kịp thời ổn định tổ chức, thích ứng với mô hình quản lý mới, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, qua đó hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đây cũng là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương” - ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Cục Thuế trao bằng khen của Cục Thuế cho Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn đề nghị Thuế tỉnh Thái Nguyên tiếp tục bám sát các nhóm giải pháp đã được đề ra; ngay từ những ngày đầu năm 2026, tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng của Bộ Tài chính, Cục Thuế và UBND tỉnh; xây dựng các nhóm giải pháp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; thực hiện nghiêm công tác sắp xếp, tổ chức cán bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế, kịp thời động viên khen thưởng đối với những người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ với người nộp thuế, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Thuế tỉnh Thái Nguyên cũng cần tăng cường công tác tham mưu với các cấp chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong công tác quản lý thuế nhằm kịp thời nhận diện rủi ro, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế; chủ động rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước.

“Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Thuế tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thi đua, bước vào năm 2026 với tinh thần chủ động, trách nhiệm và hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế trong năm 2026 và những năm tiếp theo" - Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Đỗ Trọng Nghĩa.

“Thuế tỉnh Thái Nguyên khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh, chủ động tham mưu, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án đầu tư, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất… góp phần tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương" - lãnh đạo Cục Thuế chỉ đạo.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Thái Nguyên trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

“Ngoài ra, Thuế tỉnh Thái Nguyên tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trình độ, trách nhiệm công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt trong việc giao tiếp với người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với chuyển đổi số, qua đó tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng phục vụ người nộp thuế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2026” - lãnh đạo Cục Thuế đặc biệt nhấn mạnh.

Tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế, Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Đỗ Trọng Nghĩa cho biết, sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát toàn diện các nhiệm vụ công tác, phân công rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những kết quả đạt được, chủ động, quyết liệt triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026.

“Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và quyết tâm cao, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Thuế tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Thái Nguyên giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” - Ông Đỗ Trọng Nghĩa khẳng định.

Với kết quả đạt được năm 2025, Thuế tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự được Cục Thuế và UBND tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen; Thuế tỉnh Thái Nguyên cũng đã khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu. Đây là niềm vinh dự, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động trong năm 2025, tạo động lực để tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế trong năm 2026 và những năm tiếp theo./.