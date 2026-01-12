Ngày 12/1: Giá cà phê neo ở ngưỡng cao, hồ tiêu quanh mốc 150.000 - 152.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (12/1) không có biến động mới. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 97.200 - 97.500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục duy trì đà bình ổn nhiều ngày liên tiếp.

Giá cà phê trong nước hôm nay giao dịch từ 97.200 - 97.500 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê không có biến động mới

Giá cà phê nội địa hôm nay không có biến động mới. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 97.200 - 97.500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang so với ngày hôm qua, đạt mức 97.500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 97.500 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay. Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 97.200 đồng/kg,

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đảo chiều giảm nhẹ đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 giảm 32 USD/tấn, xuống mức 4.075 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm 41 USD/tấn, đạt mức 3.740 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận phiên bán tháo ồ ạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 giảm mạnh 14,7 cent/lb, xuống mức 357,65 cent/lb. Cùng chiều giảm mạnh, hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 12,35 cent/lb, đạt mức 320,65 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil ghi nhận biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 435,5 cent/lb, tăng nhẹ 1,95 cent/lb so với hôm qua. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 12/2026 giảm mạnh 16,35 cent/lb, đạt mức 390,9 cent/lb.

Giá tiêu duy trì ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục giữ ổn định. Hiện giá tiêu trong nước dao động từ 150.000 - 152.500 đồng/kg. Cụ thể, tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay giao dịch ở mức 151.000 đồng/kg, không biến động so với hôm qua.

Đồng Nai hiện giao dịch hồ tiêu với giá 150.000 đồng/kg, thấp nhất trên cả nước hôm nay.

TP. Hồ Chí Minh giao dịch hồ tiêu với giá 151.500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá tiêu cũng đi ngang, thương lái thu mua hồ tiêu sáng nay với giá 152.500 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không ghi nhận biến động mới. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.751 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok của Indonesia cũng đi ngang, đạt mức 9.190 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn. Giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.500 USD/tấn; Tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.000 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn./.