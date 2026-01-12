Ngày 12/1: Giá thép thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá thép thế giới hôm nay (12/1) biến động trái chiều. Cụ thể, giá thép tại Thượng Hải và Đại Liên điều chỉnh giảm do áp lực tồn kho. Trong khi, giá quặng sắt tại Singapore vẫn duy trì đà tăng nhẹ nhờ kỳ vọng nhu cầu phục hồi. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục đi ngang ở cả ba miền, chưa xuất hiện tín hiệu điều chỉnh mới từ các nhà sản xuất.

Giá thép thế giới biến động trái chiều. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,8%, tương đương 25 Nhân dân tệ, xuống còn 3.127 Nhân dân tệ/tấn. Tương tự, tại Sàn Đại Liên, giá quặng sắt cũng ghi nhận mức giảm 0,7%, lùi về mốc 832 Nhân dân tệ/tấn.

Ngược lại, trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,61 USD, đạt mức 108,46 USD/tấn.

Tính từ cuối tháng 12/2025 đến nay, giá thép trên Sàn Thượng Hải tăng khoảng 0,8%, trong khi giá quặng sắt tại cả hai sàn giao dịch lớn đều tăng trên 3% tính theo tuần.

Theo số liệu từ công ty tư vấn Mysteel, tồn kho quặng sắt nhập khẩu tại các cảng lớn của Trung Quốc đã tăng tuần thứ bảy liên tiếp. Tính đến ngày 8/1, con số này đạt 162,7 triệu tấn, tăng 1,9% so với tuần trước và tiệm cận mức kỷ lục 162,8 triệu tấn. Áp lực tồn kho thép thành phẩm cũng tăng thêm 1,9%, tạo gánh nặng tâm lý nhất định lên thị trường.

Về phía nguồn cung, dữ liệu từ Shanghai Metal Market chỉ ra rằng, sản lượng thép dự kiến trong tháng 1/2026 sẽ gia tăng. Cụ thể, kế hoạch sản xuất thép cán nguội từ 31 nhà máy lớn đạt 4,1 triệu tấn (tăng 5% so với tháng 12); 39 nhà máy dự kiến sản xuất gần 14 triệu tấn thép cán nóng (tăng khoảng 4,6% so với tháng trước).

Diễn biến này cho thấy nguồn cung đang được đẩy mạnh trong bối cảnh thị trường cần thêm tín hiệu rõ ràng hơn về khả năng hấp thụ sản lượng.

Thị trường trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam vẫn duy trì ổn định.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.380 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.300 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.430 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.550 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg./.