Ngày 12/1: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á phân hóa mạnh

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay (12/1) phân hóa mạnh. Theo đó, giá tại Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore đồng loạt giảm. Ngược lại, thị trường Thái Lan ghi nhận mức tăng nhẹ, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước áp lực cung - cầu.

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay phân hóa mạnh. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc giảm 1,33%, tương đương 215 Nhân dân tệ, xuống còn 15.915 Nhân dân tệ/tấn. Tương tự, hợp đồng cao su giao tháng 5/2025 trên sàn Thượng Hải (SHFE) cũng giảm gần 1%, lùi về mốc 16.030 Nhân dân tệ/tấn. Cao su butadiene chịu áp lực giảm mạnh hơn do nhu cầu từ các đơn vị sản xuất hạ nguồn suy yếu.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 giảm nhẹ 0,3%, hiện đứng ở mức 347 Yên/kg. Đáng chú ý, trên sàn Osaka (OSE), hợp đồng giao tháng 6/2026 giảm 0,83% xuống còn 347,6 Yên/kg.

Thị trường Singapore cũng không nằm ngoài xu hướng giảm khi cao su giao tháng 2 trên sàn SICOM được giao dịch quanh mức 183,1 cent USD/kg, giảm 0,7% so với phiên trước đó.

Điểm sáng duy nhất đến từ Thái Lan với giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,6%, lên mức 62,6 Baht/kg.

Theo giới phân tích, áp lực giảm giá chủ yếu đến từ việc tồn kho lốp xe tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới đang ở mức cao.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.