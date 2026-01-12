Ngày 12/1: Giá heo hơi tiếp tục nằm ở mức đỉnh 72.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (12/1) nhìn chung đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước. Theo đó, tại miền Bắc giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg; miền Trung cao nhất 72.000 đồng/kg, miền Nam thấp nhất 62.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay nhìn chung đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, Lào Cai là địa phương có mức giá cao nhất khu vực, đạt 68.000 đồng/kg.

Mức giá 67.000 đồng/kg được ghi nhận tại nhiều tỉnh như Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Nam, Ninh Bình và Tuyên Quang.

Ở chiều thấp hơn, Bắc Giang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc đang cùng giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục giữ giá từ 66.000 - 72.000 đồng/kg

Thanh Hóa dẫn đầu khu vực với mức 72.000 đồng/kg, theo sau là Nghệ An đạt 71.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng neo ở mức 68.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng hiện ghi nhận mức thấp nhất khu vực là 66.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay giao dịch trong khoảng 62.000 - 67.000 đồng/kg. Đồng Nai là địa phương có mức giá cao nhất khu vực, đạt 67.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh lần lượt giao dịch quanh ngưỡng 66.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, An Giang đang là địa phương có mức giá thấp nhất miền Nam với 62.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ và Vĩnh Long dao động từ 63.000 - 64.000 đồng/kg./.