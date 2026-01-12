Sáng ngày 12/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.129 VND, giảm 2 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 99,14.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.925 VND/USD - 26.337 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 26.050 - 26.387 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.057 đồng 26.387 đồng Vietinbank 26.050 đồng 26.387 đồng BIDV 26.087 đồng 26.387 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.785 - 30.710 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.788 đồng 31.358 đồng Vietinbank 30.104 đồng 31.464 đồng BIDV 30.118 đồng 31.382 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 đồng - 167 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.59 đồng 170.79 đồng Vietinbank 162.02 đồng 171.52 đồng BIDV 163.14 đồng 170.76 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 12/1/2026, giảm 80 đồng ở chiều mua và giảm 60 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.760 - 26.820 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 99,14.

Trong tuần trước, đồng Đô la Mỹ (USD) tiếp tục duy trì xu hướng tăng giá tuần thứ hai liên tiếp, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư quốc tế trước các tín hiệu kinh tế trái chiều từ Mỹ và bối cảnh bất ổn đang hiện hữu trên thị trường toàn cầu.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã vượt ngưỡng 99 điểm, cho thấy đồng bạc xanh đang dần lấy lại đà phục hồi trong ngắn hạn.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế vĩ mô, tình hình địa chính trị quốc tế tiếp tục là biến số quan trọng tác động tới diễn biến của đồng USD. Những căng thẳng liên quan đến Mỹ và Venezuela, cũng như quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, đang làm gia tăng tâm lý phòng thủ trên thị trường tài chính toàn cầu. Đồng đô la Mỹ tiếp tục được xem là kênh trú ẩn an toàn, qua đó nhận được sự hỗ trợ nhất định mỗi khi rủi ro địa chính trị gia tăng.

Đáng chú ý, một số quan chức Fed vẫn giữ lập trường cứng rắn trước nguy cơ lạm phát chưa được kiểm soát hoàn toàn. Áp lực giá cả, dù đã hạ nhiệt so với giai đoạn đỉnh điểm, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ quay trở lại nếu chính sách nới lỏng được triển khai quá sớm.

Điều này cho thấy Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng thận trọng, ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô hơn là thúc đẩy tăng trưởng ngắn hạn. Trong bối cảnh đó, đồng đô la Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh tương đối, bất chấp những biến động của môi trường chính trị và kinh tế toàn cầu./.