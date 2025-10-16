Thuế tỉnh Tuyên Quang trao thưởng hóa đơn may mắn quý I, II

(TBTCO) - Mới đây, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ trao thưởng chương trình "Hóa đơn may mắn" dành cho kỳ hóa đơn quý I và quý II/2025.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác đã công bố Quyết định công nhận kết quả trúng thưởng chương trình lựa chọn "Hóa đơn may mắn" quý I, II năm 2025. Chương trình được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên các hóa đơn điện tử hợp lệ, có đầy đủ thông tin định danh người mua, đảm bảo tính khách quan, công khai và minh bạch.

Ông Vũ Đình Kiên - Phó Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang trao thưởng cho cá nhân trúng giải Nhất. Ảnh: CTV.

Sau khi công bố, Lãnh đạo Thuế tỉnh đã tiến hành trao thưởng cho các cá nhân, hộ kinh doanh trúng giải. Với việc tổng hợp dữ liệu hóa đơn trong 2 quý, chương trình đã mang đến một cơ cấu giải thưởng lớn, với tổng số giải thưởng được nhân lên gấp bốn lần so với một kỳ quay thưởng thông thường gồm: 4 giải Nhất, 12 giải Nhì, 20 giải Ba, 24 giải Khuyến khích với tổng giá trị giải thưởng là 120 triệu đồng.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được Thuế tỉnh Tuyên Quang tổ chức hàng quý, với mục đích: Khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn điện tử khi giao dịch; tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng; góp phần giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chống thất thu thuế, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch./.