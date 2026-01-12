Ngày 12/1: Giá dầu thế giới tiếp đà tăng mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (12/1) tăng mạnh trở lại phiên đầu tuần khi căng thẳng địa chính trị và nguồn cung hạn chế khiến thị trường năng lượng biến động. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 63,34 USD/thùng, tăng 2,18%; giá dầu WTI ở mốc 59,12 USD/thùng, tăng 2,35%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh trở lại phiên đầu tuần. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 12/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 63,34 USD/thùng, tăng 2,18% (tương đương tăng 1,35 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,12 USD/thùng, tăng 2,35% (tương đương tăng 1,36 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh hơn 2% phiên đầu tuần. Trước giữa tháng 1/2026, thị trường năng lượng toàn cầu vẫn chưa tìm được xu hướng ổn định. Giá dầu Brent và WTI liên tục tăng giảm đan xen, phản ánh cả rủi ro địa chính trị lẫn áp lực dư cung. Các quốc gia sản xuất lớn duy trì sản lượng, trong khi nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu chưa hồi phục mạnh, khiến lượng tiêu thụ chỉ cải thiện nhẹ.

Bất ổn tại Iran, Venezuela hay các đợt tấn công hạ tầng năng lượng tại Ukraine từng đẩy giá dầu lên, nhưng các đợt phục hồi thường ngắn hạn do dư cung vẫn hiện hữu. Morgan Stanley báo cáo nhu cầu dầu toàn cầu năm ngoái chỉ tăng khoảng 900.000 thùng/ngày, thấp hơn mức trung bình lịch sử 1,2 triệu thùng/ngày.

Tuyên bố của Mỹ về việc các công ty dầu khí sẵn sàng đầu tư trở lại Venezuela phần nào hạ nhiệt tâm lý lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Tại châu Á, tồn kho dầu toàn cầu vẫn tăng, dự báo sẽ tiếp tục kìm hãm các đợt tăng giá mạnh. Thị trường dầu hiện ở trạng thái “giằng co kỹ thuật”, giá khó giảm sâu nhưng cũng thiếu động lực hình thành xu hướng tăng bền vững, chi phối diễn biến giá xăng dầu trong nước./.