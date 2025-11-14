(TBTCO) - Ngày 14/11/2025, Chi cục Hải quan khu vực XII đã tổ chức Hội nghị phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp năm 2025, kịp thời nắm bắt và giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc để chia sẻ, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Phát biểu khai mạc, ông Dương Xuân Sinh - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XII nhấn mạnh, đơn vị xác định mục tiêu là xây dựng một tổ chức hải quan minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ, đồng thời tiên phong trong ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.

Ông Dương Xuân Sinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Để duy trì, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, chi cục đã triển khai đồng bộ các giải pháp, các chương trình, kế hoạch nhằm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, góp phần thu hút đầu tư trên địa bàn.

Bên cạnh việc tăng cường tổ chức các hội nghị đối thoại tại các cấp hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu để hỗ trợ sát với nhu cầu của doanh nghiệp và thực tế địa bàn quản lý. Năm 2025, Hải quan khu vực XII đã ban hành Quyết định số 189/QĐ-HQKV12 về Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn, đơn vị nhằm tạo động lực khuyến khích, thu hút doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa từ đó thúc đẩy phát triển và gia tăng nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Hải quan khu vực XII.

Tại hội nghị, Hải quan khu vực XII cũng đã phổ biến các chính sách, quy định mới trong lĩnh vực hải quan như giới thiệu một số điểm mới, vướng mắc liên quan đến Luật số 90/2025/QH15, Nghị định số 167/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP. Các thay đổi về chính sách thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa XNK; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh theo Thông tư 86/2025/TT-BTC và tuyên truyền, giới thiệu một số thông tin về Mô hình thông quan tập trung của Cục Hải quan. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời quy định pháp luật, tránh sai sót trong thực hiện và nâng cao mức độ tuân thủ.

Chi cục cũng đã xử lý, giải đáp gần 100 vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp. Những ý kiến đóng góp của doanh nghiệp giúp cho Hải quan khu vực XII kịp thời nắm bắt, xử lý các khó khăn, vướng mắc, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng tới xây dựng mô hình thông quan tập trung trong thời gian đến.