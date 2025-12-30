Thuế Cơ sở 1 TP. Hồ Chí Minh vượt 20% dự toán thu ngân sách năm 2025

(TBTCO) - Chiều 30/12, Thuế Cơ sở 1 (Thuế TP. Hồ Chí Minh) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025. Năm nay, đơn vị được giao dự toán thu ngân sách (đã loại trừ tiền sử dụng đất) là 17.799 tỷ đồng, trong đó khu vực kinh tế chiếm 13.175 tỷ đồng.

Theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 của Thuế Cơ sở 1 ước đạt 21.360 tỷ đồng, bằng 120% dự toán, tăng 12,74% so với năm 2024. Đến hết ngày 31/12/2025, tổng thu ước đạt 21.222 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 10/10 khoản thu đều hoàn thành và vượt dự toán. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 140%, thuế thu nhập cá nhân đạt 126%, lệ phí trước bạ đạt 131%, thu tiền sử dụng đất đạt trên 309%. Có 5 sắc thuế ghi nhận mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, như thuế giá trị gia răng (GTGT) tăng 17,9%, thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 22,3%, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tăng 27,7%.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác Thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác Thuế năm 2026 tại Thuế cơ sở 1, TP. Hồ Chí Minh.

Về quản lý nợ thuế, lũy kế đến ngày 30/11/2025, số nợ đã thu hồi đạt 9.528 tỷ đồng, trong đó thu nợ chuyển từ năm 2024 là 3.794 tỷ đồng và nợ phát sinh năm 2025 là 5.734 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nợ đến cuối tháng 11/2025 còn 3.758 tỷ đồng, chiếm khoảng 17,7% tổng thu ngân sách; nợ có khả năng thu chiếm 5,59%, phấn đấu giảm xuống dưới 5% vào cuối năm.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào triển khai Đề án chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ hộ khoán (Đề án 3389), hướng dẫn chính sách thuế đất phi nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thuế Cơ sở 1 đã phối hợp tổ chức 32 hội nghị hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi phương pháp kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử và thanh toán qua ngân hàng.

Trong năm 2025, đơn vị cũng duy trì và mở rộng cung ứng dịch vụ thuế điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh…

Lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh trao giấy khen cho cá nhân và tổ chức có thành tích tại Thuế cơ sở 1.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng đặc biệt của Thuế Cơ sở 1 trong bối cảnh năm 2025 gặp rất nhiều khó khăn về tổ chức bộ máy và nhân sự.

Theo ông Dũng, kết quả thu ngân sách của Thuế Cơ sở 1 chiếm khoảng 10% tổng thu của toàn bộ 29 thuế cơ sở trên địa bàn thành phố. Đây là một tỷ trọng rất lớn, thể hiện vai trò và đóng góp quan trọng của đơn vị. Ông khẳng định bản thân rất tự hào về đội ngũ cán bộ thuế cơ sở, mỗi người gánh trên vai những áp lực riêng nhưng đã cùng nhau tạo nên thành tích chung của toàn ngành.

Song, bên cạnh kết quả đạt được, Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục. Trong đó, tỷ lệ nợ thuế vẫn còn cao; một bộ phận cán bộ chưa thực sự làm tròn trách nhiệm, còn để xảy ra những ứng xử chưa phù hợp trong quá trình hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế, dẫn đến phản ánh, kiến nghị.

Từ đó, Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh yêu cầu năm 2026 phải chấm dứt tình trạng này, quán triệt quan điểm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, chuyển từ “thu thuế” sang “quản lý thuế”, bảo đảm người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng quy định.

Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, ông Đoàn Minh Dũng đề nghị Thuế Cơ sở 1 bám sát sự chỉ đạo của ngành thuế và tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tại các phường trong công tác quản lý thu. Đồng thời, cần đánh giá đầy đủ tác động của việc chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sau khi xóa bỏ thuế khoán.

Đẩy mạnh công tác chống thất thu, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; rà soát các lĩnh vực, địa bàn còn dư địa thu, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ trong mô hình quản lý theo đối tượng. Công tác đào tạo phải đi vào thực chất, bảo đảm thống nhất trong áp dụng nghiệp vụ, tránh tình trạng cùng một hành vi vi phạm nhưng cách xử lý khác nhau giữa các đơn vị…

Kết thúc phát biểu, ông Đoàn Minh Dũng khẳng định, Thuế TP. Hồ Chí Minh đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, với vai trò tiên phong trong cả nước. Ông bày tỏ tin tưởng Thuế Cơ sở 1 sẽ tiếp tục phát huy, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước trong giai đoạn tới.